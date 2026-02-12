Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha pedido este jueves al Ministerio de Sanidad la creación de un Diploma de Acreditación en el Área Funcional de Medicina y Salud Estética (DAFME) dirigido a los facultativos que ejercen en el sector para garantizar la seguridad del paciente. La sociedad médica ha alertado, una vez más, de que la falta de formación adecuada está generando graves complicaciones. Hasta un 20% de las primeras consultas a un médico estético es por efectos adversos tras intervenciones realizadas en establecimientos y por personal no cualificados. Infecciones, reacciones alérgicas, necrosis tisular, granulomas, cegueras graves o deformidades, que pueden requerir atención en servicios de urgencias y el uso de recursos públicos y privados.

Así lo han explicado en rueda de prensa los doctores Juan Antonio López-Pitalúa (presidente); Sergio Fernández, (vicepresidente segundo) y Petra Vega, (tesorera) de la SEME. Han aludido a que la creciente demanda de servicios de medicina estética por parte de la población (debido, entre otros factores, a la mayor longevidad) y el aumento de la complejidad científica de las técnicas aplicadas.

Cada vez más compleja

"La medicina estética es cada vez más compleja en cuanto a procedimientos, aparatología, productos y medicamentos y requiere de un mayor conocimiento", ha señalado el presidente de SEME. El nuevo informe sobre la 'Medicina Estética en España', elaborado sobre una base poblacional de 2.469 pacientes y cuya publicación está prevista en las próximas semanas, aporta datos relevantes sobre la percepción social: el 75% de la población asocia la medicina estética a riesgos médicos, lo que refleja una conciencia generalizada de que se trata de intervenciones sanitarias que requieren supervisión médica y legitimación clínica, señalan los médicos.

Asimismo, el estudio concluye que los tratamientos de medicina estética se valoran como una decisión sanitaria y personal, no como una compra impulsiva: la publicidad es el factor que menos confianza genera, mientras que la credibilidad se deposita en la cualificación, certificación y experiencia del profesional. Eso en un país donde más del 40% de la población utiliza servicios de medicina estética. "Un uso defectuoso de estos procedimientos puede convertirse en un problema de salud pública", advierte el comité directivo de SEME.

La experiencia

Es por eso que insisten: desde el punto de vista normativo, el DAFME se ampara en el Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, que regula los Diplomas de Acreditación y establece que estos instrumentos sirven para certificar la formación y experiencia en áreas funcionales específicas, con revisiones periódicas cada cinco años. SEME lleva más de 15 años reivindicando su desarrollo para la medicina estética. De momento, siguen esperando, se quejan.

La creación del diploma permitiría ordenar la formación específica en este campo, establecer criterios objetivos para el registro de profesionales y armonizar la autorización y supervisión de los centros sanitarios, incluidas las unidades U.48, que son los centros sanitarios autorizados específicamente por las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. Favorecería, dice SEME, una homogeneización en todo el territorio nacional.

En julio de 2025, la sociedad remitió al Ministerio un dossier técnico completo con los parámetros académicos y asistenciales requeridos para la puesta en marcha del DAFME. "Hasta el momento, la única respuesta recibida ha sido el acuse de recibo y la confirmación de que la propuesta se encuentra en estudio", afirma. La petición se ha reiterado en el marco del 41º Congreso Naciona de la SEME, que reúne en Málaga a más de 4.000 médicos.

Las tendencias

En la rueda de prensa, la junta directiva de SEME también ha expuesto temas que les preocupan. Como la demanda creciente de fármacos antiobesidad. "Sabemos que hay tráfico de esos medicamentos. Aunque son de prescripción, no se está respetando", han dicho. Al tiempo, han recordado que no son la solución definitiva, sino que se acompañan de hábitos de vida saludables. "A veces te dicen en consulta: 'Qué bien que me vas a pinchar en una arruga, ojalá me pudieras hacer lo mismo con el cuerpo'. Pero eso es un acto médico. Y un fármaco solo no es un milagro", ha apuntado la doctora Petra Vega.

Hasta un 17% de los hombres acuden a la consulta de medicina estética en busca de tratamientos

Otro aspecto al que han respondido es si son cada vez más los hombres que demandan tratamientos estéticos. Una tendencia que viene de atrás. De hecho, ha explicado el doctor Sergio Fernández, hasta un 17% de hombres acuden a la consulta de medicina estética. "El perfil de tratamiento es muy diferente al de las mujeres porque el envejecimiento es distinto, la piel es distinta. Demandan tratamientos relacionados con la flacidez. No quieren la cara descolgada".

La razón, ha argumentado, es que cada vez son más los hombres que hacen mucho ejercicio, incluso los más mayores, y consiguen adelgazar de forma notable. "Sienten su cuerpo como querían, pero la cara les queda descolgada y hay muchos tratamientos para eso". Los médicos han concluido su intervención mostrando inquietud porque cada vez chicas más jóvenes demanden tratamientos, algo que, han asegurado, tiene mucho que ver con la influencia de las redes sociales.