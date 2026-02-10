Acción social
La ONCE y la Fundación Barraquer llevan revisiones visuales y gafas a 300 menores vulnerables
La nueva fundación de la ONCE atenderá a 65.000 personas con baja visión en Catalunya
La Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), la Fundación Barraquer y la Fundación ONCE inician este martes una gira estatal de "revisiones visuales gratuitas" y "donación de gafas" dirigida a más de 300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en el marco del programa 'Cada mirada merece un futuro claro'.
La iniciativa se desarrollará entre los meses de febrero y junio en seis comunidades autónomas y tendrá como escenario distintas sedes de la ONCE en Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias. El objetivo es "facilitar el acceso temprano a la atención visual de menores en riesgo de exclusión social" y "prevenir problemas de visión" que pueden afectar al aprendizaje, la autonomía personal y el bienestar.
Durante cada jornada, equipos profesionales del ámbito optométrico y oftalmológico realizarán evaluaciones visuales completas para detectar posibles alteraciones. En los casos necesarios, se procederá a la donación de gafas y material óptico, así como a la recomendación de dispositivos o tratamientos oftalmológicos orientados a corregir o paliar las dificultades detectadas.
La gira arranca en Barcelona este martes, en la sede de la ONCE de la calle Sepúlveda, donde se atenderá a unos 60 menores derivados por entidades sociales que trabajan con infancia vulnerable. El dispositivo estará coordinado por la Fundación Barraquer y contará con acompañamiento social para orientar el seguimiento de los casos que lo requieran.
Tras la cita inaugural, el programa continuará el 24 de febrero en Madrid; el 25 de marzo en la Comunidad Valenciana; el 28 de abril en Murcia; el 26 de mayo en Andalucía, con sede en Sevilla; y finalizará el 30 de junio en Canarias.
Las tres fundaciones coordinarán la derivación de los menores participantes con organizaciones sociales de cada territorio, priorizando "situaciones de especial vulnerabilidad" y garantizando el "acceso efectivo" de los niños y niñas a las revisiones visuales.
