Salut apuesta por que los hospitales comarcales "compartan" médicos para evitar su cierre por falta de personal

La Conselleria de Salut, de la mano de Cairos (el comité de reforma de la sanidad catalana presidido por Manel del Castillo, el gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona), ha diseñado un nuevo mapa sanitario del país tras 18 años sin actualizarlo. A grandes rasgos, Catalunya pasará a estar dividida en 30 áreas integradas de salud (AIS), en las que los hospitales distribuidos y la primaria trabajarán de manera "integrada" junto a los dispositivos de salud mental, salud pública, los sociosanitarios o el mundo local (entre otros), una medida que EL PERIÓDICO avanzó en octubre y que este martes ha dado a conocer el departamento. Aquellos hospitales en los que cuesta más cubrir plazas, como pueden ser los comarcales, compartirán médicos para evitar el cierre de los mismos.

La conselleria espera ver una reducción de las gestiones, menos visitas duplicadas y menos desplazamientos innecesarios. La primaria será el eje vertebrador y el modelo dejará de ser "hospitalocéntrico"

Salut cree, además, que esta fórmula acabará con la fragmentación y que el paciente dejará de tener la sensación de que circula de un servicio a otro sin que nadie le dé respuesta. La conselleria espera ver una reducción de las gestiones, menos visitas duplicadas y evitar los desplazamientos innecesarios. El paciente pasará a estar en el centro. La primaria será el eje vertebrador de cada AIS y el modelo dejará de ser, como es hasta ahora, "hospitalocéntrico". La conselleria arrancará las pruebas piloto de estas 30 AIS en abril y espera que entren definitivamente en funcionamiento dentro de un año.

El reto, el envejecimiento poblacional

El telón de fondo de esta reorganización son el envejecimiento poblacional y la jubilación de sanitarios, los grandes retos que afrontan los sistemas sanitarios de toda Europa. En Catalunya, los mayores de 80 años se han multiplicado por tres en los últimos 40 años y superarán el 10% de la población total en 2060. Además, el 70% de los catalanes de más de 65 años tienen una enfermedad crónica. Los mayores de 65 años también representan el 62% de los hospitalizados en Catalunya. Un 20% de la población genera el 60% de los ingresos, según los cálculos de Salut. Y la demanda —por parte de pacientes cada vez más crónicos— seguirá creciendo.

Cada paciente crónico tendrá un plan de actuación compartido entre todos los profesionales y con sus cuidadores, para evitar visitas innecesarias y potenciar las telemáticas

Según la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, las AIS estarán marcadas por la proximidad, la cooperación con el mundo local, la coordinación asistencial, la continuidad en la atención, la equidad territorial, la eficiencua y el calor. "No son áreas administrativas, sino funcionales, y su objetivo es integrar servicios allí donde viven las personas", ha precisado Plaza en rueda de prensa este martes.

¿Cómo notará el ciudadano este cambio? Un paciente crónico (perfil que va en auge debido a la longevidad cada vez mayor) contará con un plan de actuación compartido entre todos los profesionales (de atención primaria, urgencias o sociosanitarios) que le prestan atención). Estos profesionales tendrán plataformas para comunicarse entre ellos y ponerse de acuerdo en la hoja de ruta a seguir. En el plan también tendrá su peso el entorno cuidador del paciente, con el objetivo de evitar visitas innecesarias y potenciar aquellas que sea posible hacer telemáticamente.

Falta de sanitarios

La falta de sanitarios (debido a cuestiones demográficas) es otro de los problemas que afronta la sanidad de hoy en día. El 56% de los nuevos médicos colegiados en la provincia Barcelona en 2024 eran extranjeros. "En Catalunya tenemos 68 hospitales para ocho millones de habitantes. Son muchos más que los que tienen otras comunidades. Tenemos hospitales cada 25 kilómetros y este modelo tiene cosas buenas, pero otras no tan buenas, pues se edificaron en un momento en que había superávit de profesionales. Ahora no lo hay y nos cuesta cubrir todas las plazas. Para mantener estos hospitales hemos de hacer esfuerzos", ha explicado por su parte el doctor Manel del Castillo. Ha puesto un ejemplo: que todas las cirugías de una determinada área integrada de salut se hagan en un solo hospital de esa área.

"No podemos mantener 68 hospitales en Catalunya y que compitan entre ellos por buscar profesionales. Precisamente porque no queremos cerrar hospitales, varios hospitales tendrán que compartir médicos" Manel del Castillo — Presidente de Cairos

Del Castillo ha negado que se trate de una "concentración de servicios" porque Salut no va a ejecutar ningún "cierre", ha insistido. Se trata de una "integración sanitaria", un modelo que ya están siguiendo otros países europeos. "No podemos mantener 68 hospitales y que compitan varios hospitales por buscar profesionales. Si ahora el Hospital de Vic compite con el Campdevànol por encontrar médicos, ganará el primero. Precisamente porque no queremos cerrar hospitales, varios hospitales tendrán que compartir médicos entre sus servicios", ha precisado.

De esta manera se podrá "garantizar", por ejemplo, que las vacaciones y bajas estén cubiertas. Salut cree que es la "única manera" de mantener abiertos esos 68 hospitales. "Barcelona es una aspiradora que se queda con todos los sanitarios", ha agregado Del Castillo.

Prueba piloto

Más de 300 profesionales y agentes del sector sanitario han participado esta tarde en una jornada en el Espai Bital de L'Hospitalet de Llobregat en la que se ha presentado el nuevo mapa sanitario de Catalunya. El nuevo mapa adoptará una planificación territorial por objetivos compartidos que garantice la equidad y la sostenibilidad del sistema.

Salut arrancará en abril las pruebas piloto, que serán "laboratorios de transformación" del sistema de salud

En este sentido, se prevé una evolución de las 43 áreas de gestión asistencial (AGA) —centradas hasta ahora en la coordinación entre la atención primaria y la hospitalaria básica y con un modelo "muy hospital-céntrico", ha dicho Aina Plaza— hacia las 30 áreas integradas de salud (AIS), que deben permitir una verdadera integración territorial de los servicios de proximidad con el núcleo central en la atención primaria. Además, la planificación deberá ser dinámica, flexible y adaptada a las características específicas de cada territorio. Las AIS serán, por tanto, la nueva forma de organizar los servicios de salud en el territorio.

Salut, a través de Cairos, ha abierto este martes la convocatoria para que las entidades que forman parte de estas 30 AIS presenten su candidatura para desplegar como prueba piloto los programas que la conselleria ha agrupado en cuatro áreas: salud comunitaria y territorial, atención domiciliaria integrada, contínuum asistencial entre atención primaria y hospitalaria y un programa de garantía de accesibilidad, alidad y equidad. Estas pruebas piloto, que arrancarán en abril, serán "laboratorios de transformación" del sistema de salud y la conselleria espera que estén desplegadas y en marcha dentro de un año.

Estas son las 30 nuevas áreas integradas de salud de Catalunya: