Casi un 10% de los chicos de entre 14 y 18 años presenta adicción a los juegos de azar

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, han presentado este lunes el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos. A nivel general, ha explicado Padilla, el informe se ha centrado en los juegos de azar, el uso problemático de las redes sociales e internet y el consumo de pornografía. El dibujo general, ha señalado el secretario de Estado, es estabilidad y disminución en el uso de redes; una bajada más notable en el consumo de pornografía y un "leve incremento" en los juegos de azar, tanto online como presencial, mucho más marcado entre los chicos.

Se trata de un documento que recoge los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en relación con las adicciones sin sustancia. El trabajo de campo fue realizado entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes de entre 14 y 18 años. Además, incorpora los últimos datos del indicador de personas admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, notificados por las comunidades.

Más dinero

El informe señala un aumento del posible juego problemático entre los estudiantes de 14 a 18 años, fundamentalmente entre los chicos (8,4% en 2025 versus 6% en 2023) y entre quienes han jugado a juegos de azar online (27,7% en 2025 versus 23,5 en 2023). Tanto online como de forma presencial, los chicos gastan mayores cantidades de dinero que las chicas. Los que juegan online se gastan más dinero que los que juegan presencialmente.

El objetivo de este informe es conocer la situación actual y la evolución de las adicciones comportamentales en España, en concreto, del juego de azar, el uso problemático de internet y redes sociales, la posible adicción a videojuegos y el uso de pornografía, para conocer su impacto en los hábitos y la salud mental de la población joven, ha explicado Javier Padilla que, ha recordado, es un trabajo que se da a conocer tras el anuncio del Gobierno de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

Juegos de azar

Para la realización de la encuesta se ha considerado que se practica juego de azar cuando se cumplen estas tres condiciones: la persona que juega al participar apuesta dinero (participación con dinero); hay un resultado incierto sobre los hechos sobre los que se apuesta (azar) y hay premios evaluables económicamente (premios).

En 2025, el 13% de los estudiantes de secundaria ha jugado a juegos de azar online, y, llamativo, un 20,9% de forma presencial lo que, ha indicado la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, que existe poco control sobre el acceso a casas de apuestas.

Las chicas que han jugado lo han hecho al bingo y a la ruleta online, mientras que los chicos lo han hecho principalmente a la ruleta online y a las apuestas deportivas

Son datos superiores a los de 2023 y a los de 2021. En ambas modalidades de juego de azar, las cifras son mayores en los chicos que en las chicas (online: 20,7% hombres vs. 5,3% mujeres; presencial: 29,5% hombres vs. 12,3% mujeres) La prevalencia de juego de azar aumenta a medida que aumenta la edad salvo en las chicas que juegan a juegos de azar online.

El bingo

El tipo de juego de azar difiere por sexo: en el caso del juego de azar online las chicas que han jugado lo han hecho al bingo y a la ruleta online, mientras que los chicos lo han hecho principalmente a la ruleta online y a las apuestas deportivas. En la modalidad presencial las chicas que han jugado participan más en bingo y loterías, mientras que los chicos lo han hecho con mayor frecuencia en ruleta y máquinas de azar.

En ambas modalidades de juego de azar la prevalencia de posible juego problemático es mayor entre quienes juegan con más frecuencia (diaria o semanalmente) y entre quienes gastan más dinero, especialmente a partir de 61 euros o más en un solo día. El análisis por tipo de juego de azar muestra que el juego de azar como apuestas deportivas, máquinas de azar, juegos de cartas con dinero o ruleta, presenta una prevalencia de juego problemático entre los jugadores claramente superior (27%) a la observada en otros juegos.

Las redes sociales

Respecto a las redes sociales, el 15,3% de los estudiantes presenta un uso problemático, con una prevalencia ligeramente mayor en las chicas (15,7%). El uso de videojuegos se mantiene muy extendido entre los estudiantes (84,4%), con una prevalencia significativamente mayor en los chicos (96,8% vs. 71,8%). Se estima que un 8,6% de los estudiantes varones podría presentar una posible adicción a videojuegos frente a un 1,8% en el caso de las mujeres.

En cuanto a la pornografía, en 2025 disminuye su consumo respecto a ediciones anteriores, aunque más de la mitad de los jóvenes encuestados declara haberla utilizado en el último año. Un 4,1% de los estudiantes presenta un uso problemático de pornografía, con una prevalencia claramente superior entre los chicos (7,2% vs. 1%).

El indicador de admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales sin sustancias empezó a recogerse en 2021. En el año 2023 las admisiones a tratamiento estas adicciones ascienden a 4.916, cifra algo superior a la obtenida en 2022 (4.670) La mayoría de las admisiones corresponden a hombres (87%) y están relacionadas con la adicción al juego (81%), seguida de los trastornos relacionados con videojuegos, redes sociales y otros dispositivos digitales (9%)