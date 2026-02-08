Cristina Puig, comunicadora: “Si los periodistas no existimos, el mundo se va a la mierda”

Así de clara y contundente acabamos la charla con Cristina Puig, periodista y comunicadora (“ya con 53 años, Sergi”) se encuentra en un momento buenísimo de su vida personal y profesional. Tras pasar por diferentes programas de televisión, radio y etapas muy potentes (presentando el FAQS, de TV3, donde el día a día del post procés se vivió intensamente e incluso le tocó gestionarlo en la pandemia), ahora se dedica a la comunicación corporativa desde el Hospital de Sant Pau de Barcelona. “Es tremendo que una hipocondríaca como yo esté trabajando en el Hospital de Sant Pau, porque si me tiene que coger algo, que me pille aquí”. Y se ríe.

Gesticula constantemente, habla mucho con las manos y se le ilumina la cara comentando su actual proyecto: “La sanidad es un mundo apasionante; la investigación , la llegada de nueva maquinaria, los pequeños descubrimientos, los pacientes que se curan… y comunicar todo eso resulta muy sanador. Todo gestionado en esta etapa de los 53 años: “es que a menudo creo que ya ha hecho más por lo cumplido que por lo que le falta por cumplir, e intenta gozar de esta etapa”, y porque está justamente en aquella edad que muchas cosas, “Sergi, sinceramente, me la sudan”.

Desde la comunicación y el periodismo, creo que a la profesión sanitaria se le ha dedicado menos tiempo del que se merece. Por eso ha parido, y desde la dirección de Sant Pau le han aprobado esta propuesta, las Sant Pau Talks: un debate apasionante de dos horas de duración, realizado en un auditorio del hospital, que siempre cuelga el cartel de “entradas agotadas”, y de carácter bimensual, en donde se tratan temas de todo tipo: ictus, cáncer, adicciones, alzheimer, trastornos alimentarios, suicidios, final de vida… Le encanta presentar y dirigir este espacio, que en el fondo todos sabemos es un programa de televisión, momentáneamente sin operador, porque a la gente le apasiona y necesita saber y conocer acciones de su propio organismo. “Por ejemplo, el suicidio es la primera causa de muerte entre la gente joven. Es importante que se hable de ello y profundizar qué le pasa al cerebro para que el suicidio se confirme”.

Cristin Puig - Mas Barcelona / Patricio Ortiz / EPC

Desde la docencia, también imparte clases de comunicación, le sorprende que haya alumnos cuya principal motivación sea la de conseguir una plaza fija en una institución o en un medio público, porque “ya sabes que profesionalmente he transitado muchos años en la incertidumbre permanente”.

