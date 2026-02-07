¿Qué sustancias nocivas contiene la tinta de los tatuajes? ¿Cuál es peor: la roja o la negra?

Hasta 2022 no había ninguna regulación que controlara la composición de las tintas de los tatuajes. "Se consideraban un tratamiento estético y por eso no tenían los mismos requisitos que, por ejemplo, una vacuna. Y contenían metales y determinados compuestos potencialmente cancerígenos", señala el inmunólogo Santiago González, líder del grupo de Infecciones e Inmunidad del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Suiza.

González es el director de una investigación de siete años, recientemente publicada en la prestigiosa revista 'Proceedings of the American Academy of Sciences (PNAS)', que analiza las consecuencias de los tatuajes. Conoce bien esta realidad. A partir de 2022, explica, la Unión Europea (UE) reguló la composición de las tintas para proteger frente a los compuestos peligrosos. Aun así, hay tintas que siguen siendo tóxicas.

La roja, la más inflamatoria

Cada tinta, recuerda González, está formada por un compuesto diferente. "No es lo mismo la tinta roja que la negra. La roja es la más problemática para la piel: es la que causa más inflamación en los nódulos linfáticos. Aun así, tenemos que investigar más", señala este investigador.

Como explica la dermatóloga del Hospital Clínic Irene Fuertes, aunque la normativa europea limita muchas de ellas, los tatuajes pueden contener sustancias que la ciencia ya reconoce como potencialmente peligrosas. Por ejemplo, la tinta negra puede contener hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el benzopireno, clasificado como carcinógeno.

Además, las tintas de colores suelen incluir compuestos azoicos, que con el tiempo pueden descomponerse y liberar sustancias cancerígenas. También se han detectado metales pesados como el cadmio o el mercurio.

Impacto en el sistema inmunitario

Por su parte, Mónica Martínez Gallo, inmunóloga del Hospital Vall d'Hebron, señala que también importa la cantidad de tinta que hay en la piel. "La tinta produce inflamación. Y cuanta más haya, más inflamación habrá", advierte. Sí se ha visto que los tatuajes tienen un "impacto" en algunas vacunas. Por ejemplo, en la vacuna del covid, provocan una menor eficacia, mientras que en la vacuna de la gripe, causan una sobrerreacción. Para la dermatóloga Irene Fuertes, "este efecto imprevisible es una señal de que la tinta no es neutral para el sistema inmunitario".

La doctora Fuertes recuerda también que las "reacciones alérgicas", sobre todo al pigmento rojo, pueden aparecer meses o incluso años después del tatuaje. "También se han descrito inflamaciones persistentes y molestias durante pruebas como la resonancia magnética", precisa. Es por estos motivos que los profesionales sanitarios desaconsejan los tatuajes, especialmente en casos como embarazo y lactancia y en personas inmunodeprimidas o con enfermedades de la piel como psoriasis o vitiligo. Tampoco son aconsejable en personas con riesgo de endocarditis, como pacientes con enfermedades cardiacas congénitas, portadores de válvulas artificiales o dispositivos cardiacos.