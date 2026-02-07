Los médicos piden incluir los tatuajes en el historial clínico del paciente: "La tinta se queda en los ganglios linfáticos de por vida"

Inmunólogos y dermatólogos piden incluir en el historial clínico del paciente si este tiene tatuajes, cuántos y el tamaño. "Que una persona tenga o no tatuajes, si son muchos y muy grandes, puede ser una información relevante para el futuro, por eso debería anotarse en el historial clínico. A día de hoy, esa información no consta", defiende en EL PERIÓDICO el inmunólogo Santiago González, líder del grupo de Infecciones e Inmunidad del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Suiza. González es el director de una investigación de siete años, recientemente publicada en la prestigiosa revista 'Proceedings of the American Academy of Sciences (PNAS)' que analiza las consecuencias de los tatuajes.

Hace siete años que González comenzó a estudiar el posible impacto de los tatuajes en el organismo, cuyo alcance, de momento, se desconoce. "Mi grupo trabaja con terapias de cáncer y estudiamos la formación de la metástasis en los ganglios. Llegamos a los tatuajes de casualidad, buscando formas alternativas de marcar a los animales —ratones— con los que trabajamos. Vimos que, casualmente, los que tenían un tatuaje poseían, a la vez, los ganglios linfáticos muy inflamados", explica González. Este investigador se percató, a continuación, de que en la literatura científica apenas había nada al respecto, por lo que se puso a indagar. Así arrancó esta novedosa investigación.

"La parte más importante del estudio es que vimos que, cuando te haces un tatuaje, la tinta se acumula en los ganglios. Y eso puede tener consecuencias, sobre todo si sufres una enfermedad autoinmune", advierte González, quien, a falta todavía de información, pide cautela a la población. "Cuanto mayor es el tatuaje, mayor es la cantidad de tinta que te estás inyectando".

Nódulos linfáticos llenos de tinta

Según González, se han descrito pacientes cuyos nódulos linfáticos seguían llenos de tinta años después de haberse hecho un tatuaje. "La tinta se queda ahí de por vida", afirma. Y eso, prosigue, conlleva una consecuencia: la principal es la inflamación. El cuerpo intenta destruir la tinta porque la identifica como un agente "foráneo", algo que crea inflamación. Ahora bien, ¿significa esto que los tatuajes entrañan un mayor riesgo de cáncer?

Todavía se desconoce. Esta es la segunda parte de la investigación que González acaba de empezar con su grupo. "Sabemos que la inflamación está relacionada con el cáncer. Y que, si hay inflamación crónica, hay más posibilidades de tener cáncer. Pero no sabemos aún si los tatuajes causan más cáncer", responde este investigador. "En el cuerpo tenemos unos 600 nódulos linfáticos repartidos estratégicamente: ingles, cuello... Si tienes muchos tatuajes en muchas partes del cuerpo y muchos nódulos afectados, potencialmente puedes tener más problemas en el futuro", advierte.

Por eso ahora el proyecto recién iniciado busca ver qué probabilidades hay de que estos tatuajes favorezcan o no la presencia del cáncer. "Es muy pronto para decir algo, primero hay que hacer un seguimiento de la población tatuada. No se desarrolla un cáncer al día siguiente, son estudios a largo plazo", precisa González. Pero sí está a favor de que se recoja esta información —si el paciente tiene o no tatuajes— en el historial clínico. "En el Ministerio de Sanidad debe haber una comisión que evalúe este tipo de cosas, ya que es información relevante en un futuro si se desarrolla algún tipo de tumor", apunta.

Ocultación de lesiones

Recientemente, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha advertido de que la creciente popularidad de los tatuajes y los piercings puede ocultar lesiones cutáneas potencialmente malignas y dificultar su identificación precoz, complicando así el diagnóstico de melanomas y otros cánceres de piel. "Los dermatólogos siempre estamos en contra de los tatuajes. Al final, lo que haces es inyectarte tinta, un cuerpo extraño, debajo de la piel", apunta Anna López, dermatóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), quien explica que ellos también han visto "tinta en los ganglios linfáticos en muchas personas con tatuajes".

El riesgo es más evidente, como apuntaba el inmunólogo Santiago González, en personas con enfermedades autoinmunes. "La enfermedad se les activa. Por ejemplo, en una persona con psoriasis, puede aparecer una marca en la zona donde se hace el tatuaje", continúa López, quien opina que el estudio de González "tiene todo el sentido del mundo". "Hay una interacción entre el tatuaje y el sistema inmune. Pero hoy por hoy no hay una evidencia sobre si causa cáncer", apunta esta dermatóloga.

Cree, como González, que tener o no tatuajes (sobre todo si son muchos y de gran tamaño) es un dato clínico "relevante". "Ya es algo que tenemos en cuenta los dermatólogos. También los anestesistas, cuando tienen que poner la epidural: ahí hay riesgo de meter la tinta dentro del canal medular", dice la doctora López.

"Producirán problemas"

El inmunólogo de Sant Pau Óscar de la Calle Martín cree que el estudio de González es "irrebatible" pero, también, que falta tiempo para esclarecer la relación entre tatuajes y cáncer. "Una cosa es lo que se ve en modelos animales y otra la salud humana", recuerda. "Hay estudios que parecen sugerir que algunos cánceres, sobre todo linfomas, se encuentran más en personas ampliamente tatuadas. No está aún demostrado, pero sí creo que a la larga van a producir problemas. Es una convicción mía, pero hay que demostrarlo, claro", dice De la Calle.

Como sus colegas, aboga por hacer una "vigilancia" de un grupo de estudio y hacer seguimiento de las personas que tengan "más del 20% de su cuerpo tatuado", por si en un futuro reportan "alguna lesión crónica o una enfermedad inflamatoria". "O, lógicamente, cáncer", apostilla este inmunólogo. No cree, eso sí, que una persona tatuada tenga que ir al médico a hacerse pruebas. "No estamos en esa fase porque no hay evidencia científica. Simplemente, quien se haga muchos tatuajes o de grandes dimensiones debe ser consciente de que pueden entrañar riesgos", dice. Por último, recuerda una realidad: introducir datos del paciente en la historia clínica no es tan fácil, pues se necesita su consentimiento.