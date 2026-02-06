¿Es realmente un riesgo usar enjuagues bucales? Esto es lo que dicen los dentistas

¿Es recomendable el uso habitual de colutorios, los enjuagues bucales que se usan como complemento del cepillado para tratar y prevenir problemas bucales como caries, gingivitis, mal aliento o sensibilidad?. La pregunta está sobre la mesa después de que el cardiólogo José Abellán, uno de los divulgadores médicos más influyentes de Instagram, haya desaconsejado su utilización. En un video sostiene que existe una "relación bien documentada" entre el uso habitual de colutorios antibacterianos y el aumento del riesgo de hipertensión arterial.

Este viernes, el Consejo General de Dentistas de España ha realizado una serie de aclaraciones "para evitar confusión entre la población" antes ese cuestionamiento generalizado de los colutorios bucales. Señala, de entrada, que no son productos de uso universal ni sustituyen a la higiene bucodental básica, pero "constituyen herramientas eficaces y seguras cuando están correctamente indicadas por un dentista y se utilizan con una pauta adecuada, adaptada a cada situación clínica".

"Conviene huir de mensajes simplistas o categóricos que pueden generar alarma injustificada", señala el presidente del Consejo, el doctor Óscar Castro Reino. "Bien prescritos pueden aportar beneficios claros en prevención, control de determinadas patologías y apoyo a tratamientos clínicos", añade.

Los distintos tipos

El Consejo explica que existen distintos tipos de colutorios, con formulaciones y objetivos terapéuticos diferentes: para el control de placa bacteriana y gingivitis o para la prevención de caries y desmineralización (los colutorios con flúor pueden ser útiles en pacientes con alto riesgo de caries, personas con ortodoncia, sequedad bucal o antecedentes de lesiones cariosas, precisan). Además, algunos enjuagues se emplean antes o después de procedimientos clínicos para disminuir transitoriamente la carga microbiana oral como medida complementaria de higiene clínica. Otros, son para la sequedad bucal, mucosas sensibles y halitosis.

En la consulta no se prescribe un colutorio de forma indiscriminada, aclara el doctor Castro. "Se selecciona en función del objetivo terapéutico, del estado de salud oral del paciente y del tiempo durante el cual va a utilizarse". Pone un ejemplo: "La prescripción del ácido acetilsalicílico es muy habitual en determinados procesos cardiovasculares, a pesar de conocerse su asociación con un mayor riesgo de úlcera digestiva. Lo importante en medicina es valorar adecuadamente el coste beneficio de las terapias prescritas".

El Consejo General de Dentistas abunda en la cuestión: algunos colutorios contienen antisépticos potentes, como la clorhexidina, que han demostrado ser eficaz en la reducción de placa y gingivitis a corto plazo. No obstante, su uso prolongado no está indicado, ya que puede asociarse a efectos secundarios locales como tinción dental -alteración del color natural de los dientes-, alteraciones del gusto o irritación de las mucosas. Recomienda que estos productos se utilicen durante periodos limitados y siempre bajo supervisión profesional.

Los dentistas detallan que algunos colutorios contienen alcohol como excipiente, lo que puede resultar irritante en determinadas personas o no ser la opción más adecuada en pacientes con sequedad bucal o mucosas sensibles. En estos casos, existen alternativas sin alcohol que pueden resultar mejor toleradas.

En cualquier caso, concluyen, "no existen evidencias científicas sólidas que justifiquen mensajes alarmistas sobre supuestos riesgos sistémicos derivados del uso de colutorios genéricos, cuando estos se emplean de forma adecuada". "El valor de cualquier producto sanitario reside en su correcta indicación", concluye el doctor Castro.