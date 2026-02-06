Barcelona detecta en tres meses 12 casos de la variante más contagiosa de la viruela del mono

Barcelona ha registrado 12 casos de viruela del mono (mpox) del clado 1 desde octubre de 2025 y hasta finales de año, según la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). La ASPB no dispone aún de datos del mes de enero. Hasta ahora los contagios que se habían diagnosticado en Catalunya pertenecían al clado 2. El clado 1 es una nueva variante genética del virus, procedente del Congo, aparentemente más transmisible y tradicionalmente asociada a cuadros clínicos más graves. En toda España se han detectado 36 casos del clado 1 entre septiembre y diciembre, según el último informe 'Situación epidemiológica de los casos de mpox en España', del Ministerio de Sanidad, con fecha del 13 de enero.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia de los orthopoxvirus, la misma que la de la viruela humana (ya erradicada). En mayo de 2022 se produjo la primera gran epidemia de mpox (del clado 2) en Barcelona, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Desde 2022, se han detectado en toda España 9.248 casos de mpox (unos 2.920 en Catalunya), según Sanidad.

La vacunación logró frenar la epidemia, pero desde entonces Catalunya (y particularmente Barcelona) no ha dejado de sufrir un goteo de casos. "Hasta octubre de 2025 no habíamos tenido casos de mpox del clado 1. De momento, se han registrado 12 casos de esta variante. Un estudio epidemiológico señala características epidemiológicas similares al clado 2, no que sea más contagiosa, pero hemos analizado muy pocos casos, solo 12", explica a EL PERIÓDICO Cristina Rius, jefa del servicio de Epidemiología de la ASPB.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el clado 1 del mpox ha sido observado recientemente en brotes en África con transmisión sostenida entre personas, lo que sugiere que tiene un potencial de transmisión entre humanos más marcado que el clado 2 tradicional.

Contagios del clado 2

Como señala Rius, la mayoría de casos de viruela del mono que están teniendo lugar en Barcelona son del clado 2. En 2024, hubo un total de 176 contagios en la ciudad condal. Los datos provisionales, aún "no consolidados", señalan que en 2025 hubo un total de 187.

"Los 12 casos del clado 1 —precisa Rius— no son un brote porque no hemos podido relacionarlos entre sí. Muchas veces los pacientes no saben dónde se han contagiado y por eso no lo podemos definir como brote". ¿Qué supone esto? "Que cuando no podemos identificar de dónde viene el caso, entendemos que hay transmisión endémica", reconoce esta epidemióloga.

Los casos de viruela del mono que ha habido en Catalunya no han sido "formas graves" y Rius insiste en la vacunación como la "mejor" de las "herramientas" para controlar la infección.

"Un dato importante"

Para el epidemiólogo Joan Caylà, 12 casos es un "dato importante". "El clado 1 se ha asociado a más transmisibilidad y mayores complicaciones", apunta. Como Rius, cree que el hecho de que no se haya podido establecer la relación entre los contagios significa que "seguramente hay contagiada más gente".

El clado 1, señala Caylà, apareció en el Congo (África Central) hace un año. "Inicialmente, parecía muy cerrado en este país que no tiene excesivamente turismo y por eso ha tardado en llegar a Europa", dice este epidemiólogo, quien precisa, además, que la vacuna sigue siendo "efectiva" con esta variante genética. Según él, el clado 1 de la mpox es un "tema relevante" que se tratará en las XVI Jornadas de Enfermedades Emergentes de la Fundació de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelon, los próximos 7 y 8 de junio.