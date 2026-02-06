Los afectados por fibromialgia juvenil son más sensibles a estímulos como sonidos y luces brillantes

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que los niños y adolescentes afectados por la fibromialgia juvenil muestran una mayor sensibilidad frente a estímulos sensoriales no dolorosos, como sonidos y luces brillantes.

El trabajo, publicado en la revista 'Pain', recoge que el exceso de sensibilidad está "estrechamente relacionado" con la gravedad de la enfermedad y con la función cerebral de los jóvenes afectados, informa la UB en un comunicado de este viernes.

Los descubiertos aportan "nuevas perspectivas" sobre los mecanismos cerebrales subyacientes a la fibromialgia juvenil, un trastorno de dolor crónico que afecta entre el 2% y el 6% de niños y adolescentes.

La investigación no detectó déficits en la audición ni en los procesos atencionales auditivos básicos, lo que confirma que la hipersensibilidad sensorial periférica.

En cambio, las imágenes cerebrales revelan que una activación más fuerte en las regiones del cerebro implicadas en la integración sensorial y la regulación cognitivoemocional (en particular, las áreas prefrontales) estaba "estrechamente asociada" a la gravedad del dolor, la discapacidad funcional y la carga general de síntomas.

Asimismo, el estudio revela que el procesamiento cerebral alterado de los estímulos sensoriales no dolorosos tiene un papel "central" en la expresión clínica de la enfermedad desde una edad primeriza, antes de que el dolor se haya cronificado durante décadas.