Estudio en la revista 'Pain'
Los afectados por fibromialgia juvenil son más sensibles a estímulos como sonidos y luces brillantes
Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia
Amaloha Casanova: "La fibromialgia no es crónica y se puede curar en un porcentaje alto de casos"
Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que los niños y adolescentes afectados por la fibromialgia juvenil muestran una mayor sensibilidad frente a estímulos sensoriales no dolorosos, como sonidos y luces brillantes.
El trabajo, publicado en la revista 'Pain', recoge que el exceso de sensibilidad está "estrechamente relacionado" con la gravedad de la enfermedad y con la función cerebral de los jóvenes afectados, informa la UB en un comunicado de este viernes.
Los descubiertos aportan "nuevas perspectivas" sobre los mecanismos cerebrales subyacientes a la fibromialgia juvenil, un trastorno de dolor crónico que afecta entre el 2% y el 6% de niños y adolescentes.
La investigación no detectó déficits en la audición ni en los procesos atencionales auditivos básicos, lo que confirma que la hipersensibilidad sensorial periférica.
En cambio, las imágenes cerebrales revelan que una activación más fuerte en las regiones del cerebro implicadas en la integración sensorial y la regulación cognitivoemocional (en particular, las áreas prefrontales) estaba "estrechamente asociada" a la gravedad del dolor, la discapacidad funcional y la carga general de síntomas.
Asimismo, el estudio revela que el procesamiento cerebral alterado de los estímulos sensoriales no dolorosos tiene un papel "central" en la expresión clínica de la enfermedad desde una edad primeriza, antes de que el dolor se haya cronificado durante décadas.
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltaran las restricciones hasta Gelida
- Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
- Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
- La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo
- Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: 'Es necesario disponer de más datos