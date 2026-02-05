El consumo de cannabis puede hacer menos efectivos los tratamientos antipsicóticos

El consumo de cannabis puede interferir en el efecto positivo de los tratamientos antipsicóticos. Así lo señala un estudio del Instituto de Investigación del Hospital del Mar que muestra que el consumo de cannabis se asocia a un incremento de la inflamación cerebral, un hecho que puede influir en la capacidad terapéutica de los tratamientos. El trabajo ha analizado imágenes de resonancias magnéticas cerebrales de un centenar de personas, tanto pacientes con un primer episodio psicótico como voluntarios sanos, mediante una nueva técnica que mide el agua libre extracelular. Los resultados, publicados en la revista 'Molecular Psychiatry', refuerzan la recomendación de no consumir cannabis en personas con trastorno psicótico.

Las personas que sufren un primer episodio psicótico y consumen cannabis presentan más inflamación cerebral que aquellas que padecen el mismo trastorno pero no consumen esta sustancia. Este hecho puede explicar la menor eficacia terapéutica de los tratamientos utilizados en este trastorno en personas consumidoras de cannabis, según indican los resultados del estudio.

En el estudio han participado 62 pacientes diagnosticados recientemente y 38 controles. Los resultados muestran diferencias en la inflamación cerebral entre las personas que padecen un primer episodio psicótico en función de si consumen cannabis o no. Diferencias que también se observan en personas sin psicosis que consumen cannabis. Este hecho, según Daniel Bergé, psiquiatra del Hospital del Mar y miembro del Grupo de Investigación en Neuroimagen en Trastornos Mentales, sugiere una asociación entre el uso de cannabis y alteraciones del sistema inflamatorio en los primeros episodios psicóticos.

A su vez, los resultados indican que el cannabis puede influir en la capacidad de los tratamientos antipsicóticos para reducir la inflamación cerebral. "Saber que el cannabis interfiere en el efecto positivo de los antipsicóticos nos permite dar de forma más contundente indicaciones de que su consumo está contraindicado tras un primer brote psicótico", señala Laura Martínez Sadurní, también autora del trabajo, psiquiatra del Hospital del Mar e investigadora del Grupo de Investigación en Salud Mental del instituto.

En la práctica clínica, explica la doctora, ya se transmite a los pacientes que el consumo de cannabis puede influir en la aparición de más síntomas psicóticos y en una peor evolución del trastorno. El consumo de cannabis es uno de los factores de riesgo de psicosis mejor documentados, así como uno de los elementos que pueden influir en el inicio del trastorno. Se calcula que entre el 30% y el 50% de las personas que sufren un primer episodio psicótico son consumidoras de cannabis. Las conclusiones de este nuevo estudio aportan nuevas evidencias científicas en este sentido.