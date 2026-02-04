Oncología de precisión: Catalunya incorpora el test molecular de sangre para tratar el cáncer de pulmón

Unos 200 catalanes con cáncer de pulmón se han beneficiado, en el último año, de la biopsia líquida, una prueba que permite analizar el ADN tumoral a partir de una muestra de sangre. La Conselleria de Salutha consolidado esta prueba para determinados tipos de cáncer de pulmón.

La biopsia líquida es una prueba mínimamente invasiva que facilita el acceso a diagnósticos moleculares de alta complejidad y puede ayudar a orientar el tratamiento en situaciones clínicas concretas. Se trata de un tipo de oncología de precisión que tiene por objetivo ofrecer el mejor tratamiento posible a cada paciente a partir del conocimiento molecular de su tumor.

Actualmente, su aplicación en cáncer de pulmón está indicada exclusivamente en pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico cuando no se dispone de muestra de tejido tumoral y en situaciones con indicación diagnóstica o predictiva de una primera o segunda línea de terapia dirigida.

Según ha anunciado Salut en una nota de prensa enviada con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, una vez "completado el primer año de implementación", la conselleria arranca ahora una "fase de monitorización y evaluación de los resultados", con el objetivo de analizar su "impacto real" en la práctica clínica y "valorar", en su caso, una "posible ampliación" de las indicaciones clínicas en el futuro.

Modelo en red

El Programa de oncología de precisión de Catalunya se basa en un modelo en red, con diversos centros de referencia especializados en función del tipo de tumor y de la tecnología, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la experiencia clínica en todo el territorio.

En el caso de la biopsia líquida, el Hospital Vall d'Hebron es el centro de referencia de esta prueba en toda Catalunya. De hecho, cuenta con una unidad de biopsia líquida a la que llegan todas las derivaciones de muestras.

43.633 nuevos casos

La conselleria ha dado a conocer este miércoles los últimos datos epidemiológicos del cáncer en Catalunya. En el año 2025 se estima que se diagnosticaron en el territorio 43.633 nuevos casos de tumores malignos, de los cuales 19.151 en mujeres y 24.482 en hombres.

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en Catalunya. Durante el mismo año, se produjeron 17.696 defunciones por cáncer, 10.259 en hombres y 7.437 en mujeres.

La supervivencia relativa de los pacientes con cáncer a los cinco años del diagnóstico es del 54,2% en los hombres y del 66,2% en las mujeres. En la mayoría de los tumores, especialmente en aquellos diagnosticados de forma precoz, la supervivencia condicional a los diez años supera el 80%, poniendo de manifiesto los avances en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en los últimos años.

Los tumores más frecuentes en Catalunya continúan siendo el cáncer de próstata, colorrectal y de pulmón en los hombres, y el cáncer de mama, colorrectal y de pulmón en las mujeres, concentrando cerca del 60% del total de casos diagnosticados. El cáncer de pulmón se mantiene, además, como el tumor con mayor mortalidad tanto en hombres como en mujeres, lo que refuerza la importancia de disponer de nuevas herramientas diagnósticas como la biopsia líquida.