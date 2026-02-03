El aumento de casos de sarampión obliga a reforzar medidas: Catalunya insta a los nacidos entre 1978 y 1980 a vacunarse y hará PCR "a la mínima sospecha"

La Conselleria de Salut está realizando una vacunación oportunista del sarampión entre los catalanes nacidos en 1978, 1979 y 1980 porque son los menos inmunizados. La vacunación oportunista consiste en aprovechar que el paciente acude al médico de cabecera por cualquier motivo para repasar su cartilla vacunal y proponerle el pinchazo en caso de que no esté inmunizado. Salut recomienda la vacunación a las personas nacidas a partir de 1978 que no hayan sido vacunadas y que no tengan constancia de haber padecido la enfermedad.

"Todos los nacidos a partir de 1978 y hasta 1980, si no han pasado la enfermedad o no están vacunados, deben acudir a vacunarse" Montse Martínez — Jefa del Servicio de Medicina Preventiva de Salut Pública

Además, la conselleria también prevé aumentar las pruebas PCR para detectar el sarampión ante la mínima sospecha clínica. La OMS retiró hace unos días a España el estatus de país libre del sarampión, infección que había eliminado hace 10 años. Los casos no dejan de crecer en todo el mundo y detrás de este aumento se encuentran el "parón" que generó la pandemia de covid-19 en los sistemas sanitarios y en la vacunación sistemática, la influencia de los movimientos antivacunas y el auge de la desinformación.

Vacunación sistemática

La vacunación sistemática contra el sarampión se comenzó a generalizar en 1981 con la triple vírica, que protege también de la rubeola y las paperas. Así, los nacidos a partir de ese año están protegidos. El año pasado Salut anunció que realizaría una vacunación oportunista entre los nacidos entre 1966 y 1980: aquellos años, la incidencia del sarampión era baja y la vacuna no estaba incluida en los calendarios.

Salut quiere incidir en familias antivacunas o barrios más deprimidos donde la cobertura vacunal puede ser menor

Sin embargo, Salut ha decidido darle un giro a su estrategia vacunal porque una última encuesta seroepidemiológica demostró que "más del 90%" de los nacidos antes de 1978 están "inmunizados", por lo que la desprotección se encuentra en los nacidos después, explica a EL PERIÓDICO Montse Martínez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva de Salut Pública. "Todos los nacidos a partir de 1978 y hasta 1980, si no han pasado la enfermedad o no están vacunados, deben acudir a vacunarse. Los nacidos antes ya han pasado la enfermedad", añade Martínez.

Más segundas dosis

La vacuna contra el sarampión, que se compone de dos dosis (una al año de vida y la otra, a los tres), es la triple vírica, que protege también contra la rubeola y las paperas. La segunda dosis en Catalunya no alcanza el 95%, porcentaje deseable para que haya inmunidad de grupo. Otra de las estrategias que arrancó Salut el año pasado, para mejorar esta segunda dosis, es la introducción de una vacuna cuadrivalente a los tres años que incluye el sarampión, la rubeola, las paperas y la varicela, con la esperanza de que recibir un solo pinchazo (en vez de dos) mejore la "adherencia" a la inmunización.

Los menores de cinco años son "los más vulnerables" y en este grupo Salut sí está realizando una vacunación "activa", es decir, los sanitarios llaman a las familias de los pequeños sin vacunar o que tienen la pauta incompleta y las invita a acudir al centro de salud.

Más pruebas y más persuasión

En paralelo a estas medidas, el departamento que dirige Olga Pané apuesta por aumentar las pruebas PCR para detectar el sarampión ante la mínima sospecha clínica.

Salut también quiere intervenir, desde la atención primaria, en zonas donde las tasas vacunales contra esta enfermedad infecciosa son bajas, con el objetivo de persuadir sobre los beneficios de la inmunización (en España la vacunación no es obligatoria). Familias antivacunas o barrios más deprimidos socialmente, donde la cobertura vacunal puede ser menor, son algunas de las "bolsas poblacionales" que la conselleria está "determinando" para empezar a intervenir en ellas.

"Es necesario tener tasas por encima del 95% en las dos dosis. Catalunya está en el 94% en la segunda dosis" Jacobo Mendioroz — Subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Estas son las dos medidas concretas que Catalunya propondrá en la próxima reunión con el Ministerio de Sanidad y otras comunidades que tendrá lugar en unas dos semanas y en las que se diseñará, entre otras cosas, una estrategia conjunta.

"Tenemos una vacuna tan buena contra el sarampión, que podemos plantearnos hacer planes de eliminación de la enfermedad. Si te vacunas con las dos dosis, estás inmunizado para toda la vida. En España y Europa ya está eliminada la rubeola", defiende por su parte el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.

"Es necesario tener tasas por encima del 95% en las dos dosis. Catalunya está en el 94% en la segunda dosis", señala Mendioroz. "En 2023 empezamos a ver que teníamos algún caso de sarampión y hemos ido teniendo más casos por lo que ocurre en otros países. En Catalunya llevábamos siete u ocho años sin ver casos", añade este epidemiólogo.

Más formación

Por eso en 2023, Salut comenzó a poner en marcha las primeras medidas, como redoblar la formación de los sanitarios ("muchos no habían visto nunca sarampión", precisa Mendioroz) y establecer bien los circuitos diagnósticos.

Según datos provisionales del departamento de Salut, en 2025 se han registrado 75 casos confirmados de sarampión. Esta cifra representa un incremento de alrededor del 120% respecto a 2024, cuando se notificaron 34 casos. Según cifras del Ministerio de Sanidad, en toda España se han detectado, en lo que va de 2026, cuatro casos, uno de ellos en Catalunya.