Más de la mitad de las comunidades ya ofrecen en la sanidad pública una innovadora terapia para el tumor cerebral más agresivo y de peor pronóstico

Satisfacción en ASTUCE Spain, una asociación que engloba a pacientes de tumores cerebrales y del sistema nervioso central, porque más de la mitad de las comunidades autónomas ya han implementado el acceso a la terapia de campos eléctricos alternos (TTFields) en la sanidad pública. Los pacientes con glioblastoma -el tumor cerebral primario más agresivo y de peor pronóstico- de nuevo diagnóstico que cumplan los criterios clínicos ya están recibiendo esta terapia innovadora.

La terapia de campos eléctricos alternos fue incorporada a la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud en agosto de 2025 para pacientes de glioblastoma de nuevo diagnóstico, lo que supuso "un paso decisivo" para garantizar la equidad en el acceso a tratamientos que pueden prolongar la supervivencia. El glioblastoma tiene una mediana de supervivencia de apenas 14,6 meses con el tratamiento estándar, que no había variado en más de dos décadas hasta la llegada de los TTFields.

Las comunidades

Andalucía, País Vasco, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, son esas comunidades que ya han implementado la terapia. Diversos estudios clínicos han demostrado que su uso combinado con la quimioterapia de mantenimiento puede prolongar de forma significativa la supervivencia sin detrimento de la calidad de vida, motivo por el que esta terapia ya forma parte del estándar de tratamiento en otros países, como es el caso de Alemania, Francia, Japón o Estados Unidos, y está recomendada por guías internacionales y nacionales.

"Podemos decir que hay comunidades que han demostrado que las cosas se pueden hacer bien y a tiempo, y que ya hay pacientes beneficiándose de ello", celebra la asociación

"Durante meses, desde ASTUCE hemos denunciado que el acceso a los TTFields dependía del código postal. Hoy, podemos decir que hay comunidades que han demostrado que las cosas se pueden hacer bien y a tiempo, y que ya hay pacientes beneficiándose de ello", señala José Luis Mantas, presidente de la entidad. "Demuestra que su aplicación es viable cuando existen protocolos, instrucciones claras, comunicación y agilidad en el proceso", añade y recuerda que "esta nueva terapia prolonga la supervivencia cuando se administra en el momento adecuado, que es cuando se prescribe, no meses después", añade.

Comunidades "atascadas"

A pesar de los avances registrados, ASTUCE Spain insiste en que la implementación de los TTFields sigue siendo desigual, lo que continúa generando "situaciones de inequidad" entre pacientes con la misma enfermedad y las mismas necesidades clínicas. "La experiencia de estas comunidades demuestra que no hablamos de barreras clínicas, sino de procesos administrativos. Cuando la administración y los centros hospitalarios se coordinan, los pacientes llegan al tratamiento", subraya Mantas.

Apunta al caso de Islas Baleares donde, tras agilizarse el tratamiento para el primer paciente nada más publicarse la resolución ministerial, el acceso a los TTFields permanece bloqueado por un atasco administrativo que impide que nuevos enfermos puedan iniciar el tratamiento. "Nos encontramos con pacientes que cumplen los criterios clínicos, pero que siguen esperando autorizaciones, sin una explicación clara", explica ASTUCE Spain.

La entidad recuerda que, para poder beneficiarse de los TTFields, los pacientes deben estar en fase de quimioterapia de mantenimiento y cualquier retraso pueda dejarles fuera de esta opción terapéutica. Hace un llamamiento a las administraciones y a las gerencias hospitalarias para que garanticen "una implementación homogénea. No basta con que una innovación terapéutica esté aprobada sobre el papel. Es imprescindible que llegue a tiempo a los pacientes. Celebramos los avances, pero seguiremos vigilantes", concluye.