La atención por parte del mismo profesional reduce un 30% los ingresos hospitalarios de pacientes atendidos en domicilio

El hecho de que el mismo médico o enfermera atienda a las personas que necesitan atención domiciliaria reduce un 30% los ingresos hospitalarios, según un estudio del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) y el Clínic-IDIBAPS. Se trata de un estudio poblacional en el que se ha seguido a 1.207 pacientes de tres centros de atención primaria (CAP) de Barcelona durante un año. En estos centros y para cada paciente, el 73% de las visitas las realiza el mismo médico y el 83% la misma enfermera.

El trabajo muestra que cuando la continuidad asistencial es de al menos el 75%, se asocia a una reducción del 36% de los ingresos hospitalarios, una reducción del 31% del uso de ambulancias y una reducción del 31% de las visitas a urgencias.

El coordinador del estudio del CAPSBE y miembro del Grupo de Investigación Transversal en Atención Primaria del IDIBAPS, Luis González, ha recordado que se trata de un colectivo vulnerable, que hace un uso elevado de las urgencias y de las ambulancias, con numerosos ingresos hospitalarios. Por ello, ha destacado que la relación continuada de los pacientes con los profesionales evita ingresos y reduce la presión sobre el sistema de urgencias.

El trabajo no analiza solo la continuidad en lo que respecta al médico, como habían hecho hasta ahora diversos estudios, sino que introduce el papel de la enfermera, que a menudo es la profesional con mayor contacto con el paciente.

La responsable de proyectos transversales del CAPSBE, investigadora del IDIBAPS y primera autora del estudio, Carmen Herranz, afirma que los resultados respaldan seguir haciendo esfuerzos para que sean siempre los mismos profesionales quienes visiten a los pacientes y minimizar las visitas de otros profesionales, aunque sean del mismo equipo.

En este estudio han participado profesionales del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), el IDIBAPS, la Universitat de Barcelona y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.