La Fundación Pasqual Maragall crea una unidad de alzhéimer en el Hospital del Mar para prevenir la enfermedad en pacientes sin síntomas: "Es algo visionario"

La Fundación Pasqual Maragall creará una unidad específica de alzhéimer dentro del Hospital del Mar de Barcelona para tratar de forma preventiva a pacientes sin síntomas. Se trata de un proyecto aún "embrionario" –según fuentes de ambas entidades– para el que todavía no hay fecha de arranque (si bien se espera que sea a lo largo de este 2026) y cuenta con un enfoque muy novedoso que consistirá en anticiparse a una enfermedad para la que, a día de hoy, todavía no hay cura.

Esta unidad estará dedicada a la "salud cerebral", como explica a EL PERIÓDICO el jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar, Pablo Villoslada. "¿Qué quiere decir salud cerebral? Significa no esperar a que el paciente sea diagnosticado de alzhéimer, cuando ya es muy tarde. Significa ir antes. Y eso implica ir a buscar a la gente sana, sin síntomas. Ver si están incubándolo y hacer algo para intentar frenarlo", explica Villoslada. "Esto es lo que quieren hacer la Pasqual Maragall y el Barcelona Beta Brain Research Center [el centro de investigación de la fundación]: crear una unidad donde se coordine todo esto, es decir, prevención y tratamiento de alzhéimer", añade este neurólogo.

Esta unidad estará dedicada a la "salud cerebral", que significa ir a la gente sana y ver si están incubando la enfermedad para frenarla, según el neurólogo Pablo Villoslada

Según Villoslada, para lograr este objetivo hay que "buscar gente" y es ahí donde la Fundación Pasqual Maragall puede "ayudar", accediendo a la población de la zona que corresponde al Hospital del Mar. ¿Estos programas de prevención serán con fármacos o sin fármacos? "Hay ambas posibilidades. Existen muchas cosas relacionadas con el estilo de vida que pueden hacer que el alzhéimer se retrase", asegura Villoslada. En esta unidad, además de prevenir, se tratará también a los pacientes que ya han recibido el diagnóstico.

"Es un reto, algo muy visionario. El enfoque es buscar la manera en la que, desde este hospital, podremos acceder a toda la población para prevenir el alzhéimer con acciones concretas", defiende este neurólogo. ¿Qué acciones? Según él, se han descrito 14 estilos de vida muy conocidos para prevenir esta y otras muchas enfermedades. "Pero hay algunos que me interesan especialmente y que la gente no tiene muy en cuenta: la pérdida de audición, la pérdida de visión, el insomnio y el aislamiento social. Son cuatro factores de riesgo del alzhéimer", cuenta este neurólogo. Poner el foco en aspectos como estos, por ejemplo, podría prevenir la enfermedad en algunas personas. Y es a ellas a las que se quiere llegar.

"Es un reto, algo muy visionario. El enfoque es buscar la manera en la que, desde este hospital, podremos acceder a toda la población para prevenir el alzhéimer con acciones concretas" Pablo Villoslada — Jefe de Neurología del Hospital del Mar

Pero, además, hay fármacos que pueden "predisponer" al alzhéimer. "Abusar de benzodiacepinas, del Valium, reduce el nivel cognitivo y, si estás incubando alzhéimer, estarás más confuso, lo que no ayuda. Y España –advierte– es el principal consumidor de benzodiacepinas del mundo".

Biomarcadores de sangre

Villoslada señala que, en los últimos años, ha habido una "revolución" con un biomarcador en sangre a partir de un simple análisis. Hospitales como el Mar, el Clínic o Sant Pau lo usan ya desde el año pasado. "Es un cambio completo porque, con un análisis de sangre, en una semana tienes el resultado. Si el biomarcador sale bajo, dejas al paciente tranquilo. Pero si sale alto, sabemos que el paciente tiene la enfermedad, tenga síntomas o no", explica este neurólogo. De momento, este biomarcador solo se está utilizando en pacientes con síntomas.

Villoslada espera que, de aquí a finales de año, el Hospital del Mar tenga ya "diseñados" los espacios físicos de esta futura unidad de alzhéimer. "De momento también estamos discutiendo cómo hacer las intervenciones que llevaremos a cabo", concluye.