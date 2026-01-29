Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital

Casi 800.000 españoles (783.000 personas) viven a más de una hora en coche de un hospital desde su lugar de residencia, lo que representa el 1,62% de la población. Son datos de un estudio del investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) Virgilio Pérez, correspondientes a 2024. El trabajo indica que las grandes áreas urbanas y metropolitanas presentan niveles de accesibilidad muy elevados. En la Comunidad de Madrid, el 91,86% de la población vive a menos de 15 minutos en vehículo, en condiciones de tráfico normales, de un hospital, mientras que en Catalunya y el País Vasco más del 80% de sus habitantes se sitúan dentro de ese mismo umbral.

Asimismo, en las Islas Canarias y en la Comunitat Valenciana, más del 75% de la población residía en 2024 a menos de 15 minutos en coche de un centro hospitalario, lo que refleja una cobertura territorial especialmente favorable. Por el contrario, el trabajo destaca que en las áreas rurales y del interior los tiempos de desplazamiento superan con frecuencia los 30 minutos y, en algunos casos, rebasan la denominada golden hour, el periodo crítico en el que la atención hospitalaria resulta decisiva para mejorar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes en situaciones de emergencia.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, más del 35% de la población vive a más de media hora de un hospital, una situación similar a la que se observa en Castilla y León y Extremadura. El mapa de accesibilidad elaborado en la investigación muestra, además, la existencia de una amplia franja territorial con tiempos superiores a una hora que abarca zonas de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza.

Geografía cuantitativa

El estudio, publicado en la revista 'Geographical Analysis (Wiley)', referente internacional en el ámbito de la geografía cuantitativa y el análisis espacial, ha desarrollado una metodología escalable y adaptable a distintos territorios y a otros servicios básicos, que permite analizar con gran detalle las desigualdades espaciales en el acceso a la sanidad. Basado íntegramente en datos abiertos y herramientas de software libre, el modelo constituye una aportación relevante tanto para la investigación científica como para la planificación de políticas públicas en materia de salud y ordenación del territorio.

"Más del 74% de la población residente en España, unos 35,9 millones de personas, vivía a menos de 15 minutos de un hospital en 2024. Además, la proporción de población que necesita más de una hora para acceder a este servicio pasó del 1,91% en 2010 al 1,62% en 2024, lo que apunta a un posible efecto positivo de la planificación sanitaria y de las inversiones en infraestructuras", señala Virgilio Pérez. No obstante, el estudio advierte de que esta mejora, aunque sostenida, es todavía limitada y no elimina las desigualdades estructurales que afectan a determinados territorios.

Superficie y población

Desde una perspectiva territorial, los resultados muestran un fuerte contraste entre superficie y población. Solo el 8,7% del territorio español se encuentra a menos de 15 minutos de un hospital, mientras que el 22,24% está a más de una hora. Un 23,59% del territorio se sitúa entre 15 y 30 minutos, y la franja más extensa es la comprendida entre 30 y 60 minutos, que representa el 45,47% de la superficie. Estos datos evidencian que, aunque la mayoría de la población vive en zonas bien conectadas, grandes extensiones del país presentan niveles de accesibilidad moderados o bajos.

Más allá de los resultados concretos para España, uno de los principales valores del estudio reside en su metodología. El marco propuesto es plenamente replicable, escalable y adaptable a otros territorios y a distintos tipos de servicios esenciales, como centros educativos, estaciones de transporte, juzgados o servicios de emergencia.