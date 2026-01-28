Los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor se reducen un 17% en 2025

Los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor, es decir, los que más afectan a los pacientes al no haber una alternativa terapéutica disponible, se han reducido durante 2025 un 17,4% y un 43% respecto a 2023. Este es uno de los principales resultados que se desprenden del 'Informe de Problemas de Suministro', correspondiente al segundo semestre de 2025, que ha publicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Un semestre más, señala la Agencia, se confirma la tendencia descendente registrada en los últimos tres años que indica que, a pesar de que continúa representando "un importante desafío", las medidas de supervisión y mitigación adoptadas están teniendo un efecto positivo en la disponibilidad de medicamentos.

La duración

Al analizar la distribución de estas faltas de impacto mayor según su duración o impacto asistencial, la evolución también es favorable con disminuciones muy considerables de tiempo, especialmente en los problemas de suministro que se prolongan más de tres meses. Estas tensiones de larga duración son cada vez menores, con un desplome del 59,4% respecto al año anterior y un 73,8% si se toma el año 2023 de referencia.

En el periodo analizado por el informe, un 3,5% del total de las presentaciones de medicamentos autorizadas experimentaron problemas de suministro. Se trata de 1.151 incidentes, lo que supone una bajada del 8,8% con relación a 2024 y del 20,4% a 2023. Este semestre, de nuevo, los medicamentos con receta acumulan el mayor número de problemas, representando el 66% del total.

Las causas tras estas tensiones muestran "un claro patrón" frente a semestres anteriores, dice la AEMPS, con tres principales que explican la mayoría de los incidentes: los problemas de capacidad de la planta son los más numerosos, con un 29% del total; seguidos del aumento de la demanda, con un 20,6%; y de los problemas de fabricación (no derivados de calidad), con un 17,8%.

La exportación

La Agencia dependiente del Ministerio de Sanidad señala que garantizar la disponibilidad de medicamentos es uno de los objetivos tácticos. Su gestión "en un contexto globalizado requiere, como premisa fundamental, una visión global y una estrategia colaborativa para prevenir y mitigar sus riesgos derivados", se apunta.

A nivel nacional, la Agencia llevó a cabo un total de 1.544 actuaciones en 2025 frente a los problemas de suministro, lo que supone una leve disminución (5,3%) respecto al año anterior pero un aumento del 23% frente a 2023. El número de paradas de exportación a Estados miembros se incrementó un 45%, pasando de 471 casos en 2024 a 685 en 2025. Destaca especialmente el primer semestre de 2025 con 401 intervenciones, superando casi por sí solo el total del año anterior. El incremento en las paradas de exportación indica que la AEMPS ha priorizado retener el stock dentro del territorio para combatir la escasez de medicamentos en España.

A nivel europeo, la Agencia desempeña "una función estratégica" dentro del sistema de cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA) y la Comisión Europea (CE), consolidándose "como uno de los actores más relevantes" en la actividad regulatoria de la Unión Europea.

El informe resume parte de estas actividades, como la participación de la AEMPS en el proyecto piloto sobre planes de prevención y mitigación de desabastecimientos, desarrollado conjuntamente con la EMA y otras autoridades nacionales competentes; su contribución en la evaluación y actualización de la Lista Europea de Medicamentos Críticos; o el seguimiento sistemático del impacto de la actual situación geopolítica sobre el suministro, con el fin de anticipar riesgos y prevenir posibles alteraciones que puedan comprometer su disponibilidad en el mercado europeo, concluye la entidad.