Los datos aplicados a la salud y la neurociencia, claves para el ecosistema barcelonés de ciencias de la vida

Barcelona Global ha lanzado el primer diploma de Expert en Healthcare Data Science (o profesional especializado en ciencia de datos aplicada al sector de la salud) junto con la Universitat de Barcelona (UB) con el objetivo de reforzar el talento en el ámbito de la salud y los datos. Esta asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro con sede en Barcelona, ha celebrado este miércoles en el Hospital del Mar la reunión plenaria del Chapter de Life Sciences, en el que ha situado el talento en datos en el centro de su hoja de ruta con el objetivo de colocar el ecosistema de las ciencias de la vida de Barcelona como referente internacional.

El gerente del Hospital del Mar, Jaume Raventós, ha agradecido a Barcelona Global haber elegido este centro sanitario para celebrar esta jornada, algo que tiene sentido por la clara apuesta del Mar por las ciencias de la vida. Además, el plenario del Chapter de Life Sciences de este miércoles también ha puesto el foco en la neurociencia como motor de impacto clínico y proyección internacional a través del Brain Center del Hospital del Mar, dedicado a las enfermedades del cerebro (tanto psiquiátricas como neurodegenerativas).

Desde 2023, Barcelona Global realiza el proyecto Chapter de Life Sciences, proyecto en el que participan 125 presidentes y directivos de empresas biomédicas y farmacéuticas, líderes de centros de investigación, hospitales y universidades, emprendedores y responsables del sector público de Barcelona. Una de las principales novedades de la jornada de este año ha sido la presentación de este diploma de Expert en Healthcare Data Science, que ha contado con el apoyo del AstraZeneca Global Hub. La puesta en marcha de esta acreditación se basa en la colaboración entre la academia y las empresas del sector para reforzar una base local de perfiles altamente cualificados y, a la vez, sumar experiencia internacional.

En este sentido, Antoni Plasencia, director general de Investigación e Innovación del departamento de Salut, ha abogado por "unir investigación, innovación y sistema de salud". "El sistema de salud catalán ha hecho un esfuerzo en la digitalización del sistema", ha explicado en una mesa redonda previa a la clausura del acto. Según él, la nueva normativa de la UE "cambia todo" al permitir "usar los datos [aunque con condiciones] para la investigación y la innovación".

Perfil del estudiante

Como ha explicado Pau Almuni, director global de Evinova, el diploma nace con el objetivo de "consolidar" Barcelona como capital europea de las ciencias de la salud y "fortalecer" el ecosistema de innovación formando a profesionales en análisis de datos aplicados a la salud. El diploma tiene un total de 180 horas lectivas y otras 180 horas de trabajo no presencial. Además, el perfil del estudiante es el de un graduado o profesional en ciencies de la salud y de disciplinas científico-tecnológicas en el sector biomédico, incluyendo aquellos con experiencia en la industria farmacéutica, biotecnológica o en la industria biomédica.

Otra de las novedades presentadas en esta jornada es el Brain Center del Hospital del Mar, una unidad con proyección internacional que tiene como objetivo "mejorar el tratamiento de las enfermedades del cerebro", según el Jefe de Neurología y del programa de Neurociencias del centro sanitario, Pablo Villoslada. Así, esta unidad que ya funciona dentro del hospital trata problemas tanto psiquiátricos como neurodegenerativos: depresiones resistentes, trastornos bipolares, esquizofrenias, párkinson, ELA, alzhéimer, epilepsia y muchas otras patologías. "Hay más de 500.000 pacientes que no están siendo tratados de manera satisfactoria", ha asegurado Villoslada, quien además ha precisado que este centro está especializado en la neuromodulación tanto invasiva como no invasiva.

Junto a Villoslada, el doctor Carlo Marras, director del Departamento de Neurocirugía del Mar, ha explicado que la "neurocirugía" es una "gran oportunidad" para el tratamiento de muchas enfermedades. Por ejemplo, la epilepsia, patología en la que está especializado este centro sanitario. "Ahora hacemos cirugías mínimamente invasivas en epilepsia, imposibles en el pasado", ha dicho Marras. Además, ha explicado que las "opciones" de la neuromodulación son muchas: se puede utilizar en problemas psiquiátricos (como depresión, anorexia, síndrome de Tourette o comportamiento agresivo), trastornos del movimiento (párkinson y temblores) y dolor (neuropático o post-ictus), así como también en la epilesia.

Potencial de crecimiento

Life Sciences es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Barcelona, con una facturación superior a 42.000 millones de euros y 264.000 empleados. Está representado por 1.400 empresas, 91 centros de investigación y 71 inversores.