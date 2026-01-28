El Hospital del Mar estrena el Brain Center para tratar enfermedades incurables del cerebro: "Es una unidad pionera"

Brain Center es una unidad pionera en el mundo (y única en Catalunya y España) en la que neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras trabajan juntos para tratar a pacientes tanto con enfermedades neurodegenerativas (alzhéimer, párkinson, ELA o epilepsia) como con problemas de salud mental (depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia). Se trata de pacientes que ya no tienen alternativa terapéutica. Está ubicada en el Hospital del Mar de Barcelona y ha sido presentada esta mañana en el marco de una jornada de la asociación Barcelona Global celebrada en el hospital. "Aquí vienen pacientes de neurología y de psiquiatría que presentan resistencia a fármacos. En vez de quedarse enquistados en esas unidades con mala calidad de vida, vienen a este centro, que tiene unos protocolos", explica el jefe de Neurología del Mar, Pablo Villoslada, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Villoslada es uno de los impulsores de este centro junto a Carlo Marras, jefe de Neurocirugía del Mar.

Una de las grandes novedades de este centro es la potenciación de nuevos tratamientos, como la neuromodulación, y el establecimiento de circuitos que permitan un diagnóstico rápido. "Por ejemplo –ilustra Villoslada–, no es lo mismo una depresión resistente perinatal o una depresión en una persona anciana. A lo mejor hay que hacer una estimulación magnética o una terapia electroconvulsiva o una estimulación con ultrasonidos. O puede que sea un caso muy grave y directamente le ponemos unos electrodos de estimulación profunda". El objetivo, prosigue el doctor, es "sacar adelante" al paciente, evitar que se "cronifique".

"Un proceso asistencial"

El Brain Center del Hospital del Mar es una unidad dentro del centro, no un edificio aparte. "Es un proceso asistencial integrado en el que participan algunas organizaciones externas. Por ejemplo, con la Fundación Pasqual Maragall tratamos a muchos pacientes con alzhéimer. Y con Aspace, a muchos otros con parálisis cerebral y trastornos neurológicos", cuenta Villoslada, quien precisa que esta unidad es novedosa no solo en Catalunya o España, sino a "escala mundial". "En algunos lugares, como Holanda, hay intentos de juntar a neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras a nivel de la investigación. En la Universidad de Emory, Atlanta, tienen algo. También se han dado algunos pasos, aún pequeños, en Tokio", dice Villoslada.

El Brain Center ya está en funcionamiento porque, explica este neurólogo, es el producto de muchos años de trabajo. "Por ejemplo, nuestra unidad de epilepsia es de las mayores de Europa. Tenemos un programa que fue pionero en la cirugía de la psiquiatría, en anorexia y en dolor neuropático, que se genera cuando ya hay un problema cerebral. Ahí trabajan juntas neurocirugía, neurología y psiquiatría". Y de esos polvos, estos lodos.

"Gran apuesta tecnológica"

La neuromodulación es la "gran apuesta tecnológica" del Hospital del Mar en el Brain Center. "Ya la teníamos a pequeña escala, pero ahora la aumentamos. Tiene una parte de investigación y trabajamos con los ingenieros de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fabricamos aparatos propios, que luego tienen que superar las aprobaciones de los comités de ética y de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps). También colaboramos con empresas internacionales", señala este médico. "Lo que hemos hecho es implementar estos avances para que todos los médicos sepan cuándo referir a un paciente a esta unidad. A la vez, medimos a los enfermos que pasen por esta unidad. Por ejemplo, hemos mejorado en un 30% la calidad de vida y la salud cerebral o mental en nuestra población de referencia", añade Villoslada.

Hay muchos tipos de neuromodulación. Uno de ellos son los ultrasonidos focalizados, una suerte de láser que se puede llevar a diferentes puntos del cerebro y así "cambiar" su funcionamiento y "mejorar un síntoma". "Podemos mejorar el temblor del paciente de párkinson y los síntomas de ELA o de esclerosis múltiple", asegura Villoslada. Otro ejemplo: a algunos pacientes con epilepsia se les colocan electrodos alrededor de la carótida, que se encuentra en el nervio vago, lo que reduce la epilepsia. O los pacientes con depresión, en los que puede ser efectiva la terapia electroconvulsiva.