El uso de ansiolíticos y antidepresivos sin receta ni seguimiento médico se dispara: crece hasta el 22,3%

Los médicos llevan tiempo advirtiéndolo: cada vez existe un mayor consumo de ansiolíticos sin receta médica. Pastillas que se consiguen a través de familiares o conocidos, sin prescripción médica ni seguimiento profesional, lo que favorece la automedicación y puede conllevar riesgos para la salud. El 'VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida' de la aseguradora Aegon confirma que, aunque los antiinflamatorios y analgésicos siguen siendo los fármacos más consumidos sin receta (alcanzando el 70 %), el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado significativamente, situándose en el 22,3 % en 2025, frente al 18,2 % registrado en 2024. El informe destaca que, desde 2021, este consumo no ha dejado de incrementarse.

En cuanto a los antibióticos, su uso también aumenta respecto a 2024, aunque solo en unas décimas, al pasar del 17,3% al 17,6% en un año. Este incremento confirma la tendencia observada en ejercicios anteriores, con un consumo que ha mostrado una evolución al alza en los últimos años, indica el grupo asegurador con datos de su informe.

Los analgésicos

En cuanto al consumo de analgésicos por género, se observa que es superior en las mujeres (71,4%) frente a los hombres (68,2%). Por franjas de edad, las personas que más consumen este tipo de medicamentos son las de entre 56 y 65 años, con un 80,5%.

Al analizar el uso de antibióticos sin receta, el informe indica que los hombres son el grupo que más los consume (21,6%), superando en siete puntos porcentuales a las mujeres (14,6%). Asimismo, el consumo de estos fármacos es especialmente significativo entre las personas de 26 a 40 años (25,5%) y entre los encuestados que se encuentran trabajando.

En este mismo grupo etario, también es más frecuente el uso de ansiolíticos o antidepresivos (24%). Por el contrario, el consumo de antiinflamatorios es ligeramente superior entre quienes no trabajan (74,4%) frente a quienes sí lo hacen (67,7%). En este colectivo, el porcentaje de personas que no consume ninguno de estos medicamentos también es más elevado (13,9 % frente al 9,7 %).

Los suplementos

El grado de influencia de los famosos e influencers en la automedicación varía según el tipo de producto. Entre 2021 y 2025, el porcentaje de encuestados que asegura no haberse automedicado siguiendo estas recomendaciones disminuye del 57,7% al 36,5%.

Por categorías de productos, un 27,3 % de los participantes afirma haber seguido sus consejos para el consumo de suplementos vitamínicos, situándose como el grupo de productos con mayor peso. Le siguen los productos para tratar catarros o infecciones leves, con un 25,7% de menciones. En comparación con 2024, se observa un cambio en la tipología de productos: el uso de remedios caseros para combatir la gripe (20,8%) supera este año al de productos cosméticos (16,5%).

Los jóvenes

Al segmentar por factores demográficos, los jóvenes son el grupo más influenciable por las recomendaciones de influencers. Entre los encuestados de 18 a 25 años, un 11,4 % asegura no haberse visto influido por estos perfiles al consumir algún medicamento o producto de salud, mientras que en el grupo de 26 a 40 años esta cifra asciende al 20,7 %. En los encuestados de 56 a 65 años, la influencia es minoritaria. Por género, las mujeres se automedican menos que los hombres.

Por tipo de producto, siguen especialmente recomendaciones externas para cosméticos (22,4 %), tratamientos dermatológicos (26,2 %) y productos para adelgazar (20,4 %). En el grupo de 26 a 40 años, las cifras también son elevadas en estas categorías, con un 24,7 % en dermatológicos y un 19,3 % en productos para adelgazar. Por el contrario, entre los mayores de 56 años, ningún encuestado reconoce haber consumido productos para adelgazar siguiendo las indicaciones de influencers.