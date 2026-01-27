¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%

El virus de Nipah, del que se ha registrado un brote activo en el estado de Bengala Occidental (oeste de India), cerca de Calcuta, que afecta ya a cinco personas, preocupa a la comunidad científica –que ha lanzado una alerta sanitaria– por varias razones. Estas son algunas claves del virus explicadas de la mano del epidemiólogo Joan Caylà.

El virus de Nipah se conoció en 1999, hace 27 años, en la India. "Aquel año hubo un brote de 105 muertos y 160 afectados. Ahí se vio que podía tener una letalidad del 70%", explica Caylà. Este es el principal motivo de la preocupación. Los síntomas de este virus empiezan como algo bastante inespecífico: fiebre, dolor de cabeza, vómitos y cansancio. Sin embargo, puede evolucionar rápido a algo más serio: encefalitis (inflamación del cerebro), convulsiones, desorientación y el coma.

"Yo diría que, estrictamente, es improbable que haya una pandemia. Y la posibilidad de que llegue a España es remota", responde Caylà. Para el investigador, "lo normal" es que ocurra con este brote lo mismo que sucedió en 1999: un grupo de personas se vieron afectadas, pero el virus se contuvo. "Hoy día, con los medios que hay, debería ser controlable a nivel local. Como mucho podría haber una extensión a algún país limítrofe. Pero si todo el mundo hace bien las cosas, no debería generar una pandemia a escala mundial", opina Caylà. Según fuentes sanitarias, la enfermedad parece tener un patrón estacional y se encuentra localizada en el sudeste asiático.

Según Caylà, Nipah tiene un "atractivo mediático" porque se trata del virus en el que se basaron películas como 'Contagion' (2011) y 'Virus' (2019). Más allá de eso, insiste el epidemiólogo en que, ante alarmas sanitarias como la que tiene lugar en estos momentos en India, hay que revisar bien los casos y los contactos. En el brote de India hay actualmente 20 contactos, a los que se repetirá el test en tres semanas. "Es muy importante tener en cuenta que debemos vigilar muy bien las encefalitis agudas. Tenemos que tenerlo muy en cuenta en gente que procede de la zona de Calcuta", dice Caylà.

El virus de Nipah es un virus zoonótico, esto es, salta de animales a humanos. Es poco frecuente, pero muy grave. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros (los "zorros voladores") y puede infectar a personas directamente o a través de animales como los cerdos. Esta es su gran particularidad. "Una persona que esté en contacto con un animal de este tipo se puede contagiar", advierte Caylà. También puede propagarse mediante alimentos contaminados con saliva, orina o excrementos de animales infectados, así como transmitirse directamente de persona a persona mediante contacto estrecho con alguien infectado. Los casos registrados en India se tratan de personal sanitario y en concreto una enfermera que había estado cuidado a un paciente con fiebre alta.

Ni la Conselleria de Salut ni el Ministerio de Sanidad han lanzado ningún aviso a los centros sanitarios, aunque sí que hay recomendaciones en caso de que se dé algún contagio. Como explican fuentes de Salut, la enfermedad causada por el virus Nipah está incluida en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria. "Además, cabe tener en cuenta que la OMS considera que India tiene capacidad para dar una respuesta rápida y adecuada a la situación, dado que ha enfrentado y contenido brotes anteriormente.

Por otra parte, en toda España no hay hábitats de las especies de murciélagos en los que se hayan encontrado anticuerpos o presencia genómica del virus, por lo que se considera que el riesgo asociado a este patógeno es extremadamente bajo para la población catalana", señalan estas fuentes. Aunque se considera improbable que el virus llegue a Catalunya, en caso de que llegara un caso este sería trasladado a la unidad de alta seguridad del Hospital Clínic de Barcelona, denominada Ubuntu, a la que EL PERIÓDICO dedicó este reportaje.