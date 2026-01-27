La OMS retira a España el estatus de país libre del sarampión

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Por eso, según señala El Ministerio de Sanidad en un comunicado, el departamento de Mónica García, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual y poder recuperar el estatus que le otorgó la OMS en 2016 de país libre de circulación endémica durante 36 meses.

Entre los objetivos de ese plan está reforzar la cobertura de vacunación ya que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión. En 2024, las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda.

El comité considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024.

En ese año se confirmaron 227 casos de sarampión en España. Se registraron treinta brotes en doce comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada.

De esos 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis, según Sanidad, que ha incidido en que para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 % con ambas dosis.

La cifra de casos aumentó en 2025 a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados.

Sanidad ha querido aclarar que esta decisión de la OMS no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en trece países europeos. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.