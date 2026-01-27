Movilizaciones
Metges de Catalunya convoca una huelga de facultativos el 16 y 20 de febrero para presionar a la Conselleria de Salut
El paro coincide con la huelga indefinida en la sanidad convocada a partir del 16 por sindicatos de toda España en protesta por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad
¿Cómo te afectará la nueva huelga indefinida de médicos que arranca el 16 de febrero? Estas son las fechas de los paros
Metges de Catalunya (MC) ha convocado huelga de facultativos los días 16 y 20 de febrero para exigir a la Conselleria de Salut de la Generalitat la mejora de las condiciones laborales, especialmente las que afectan la jornada laboral y los descansos, las guardias médicas o la contratación de profesionales.
MC hace coincidir este parón con la huelga indefinida a partir del 16 de febrero que han convocado los sindicatos médicos de toda España. El sindicato catalán ha querido, de esta manera, dar apoyo a la movilización estatal sin por ello dejar de convocar su propia movilización para presionar a la Conselleria de Salut.
Los paros coinciden con la huelga de cinco días convocada a nivel estatal, a la cual MC también da su apoyo, informa el sindicato en un comunicado de este martes.
Tras el acuerdo de nuevo Estatuto Marco alcanzado este lunes entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos estatales del ámbito de negociación, MC considera "acreditado" que corresponde a las comunidades autónomas la introducción de mejoras y convenios específicos.
Por eso, la organización busca mantener la presión sobre la consellera de Salut, Olga Pané, que asegura que "no puede eludir su responsabilidad".
Con las nuevas convocatorias, serán un total de siete los días de protesta de los facultativos convocados por MC desde el inicio de este ciclo de movilizaciones el pasado 3 de octubre.
