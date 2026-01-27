Desarrollo de medicamentos
El Gobierno ubica la sede del consorcio de terapias avanzadas en Majadahonda y la dirección científica en Barcelona
EP
El Consejo de Ministros ha acordado establecer la sede principal del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA) en la localidad madrileña de Majadahonda, y la dirección científica en Barcelona.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha señalado que ésta decisión se ha tomado tras un "proceso objetivo", ha recordado que "España es líder mundial en terapias avanzadas, participación pública y en inversión pública"
"El Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo para la determinación de la sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas, CERTERA. Es una infraestructura de país al servicio de la salud de la ciudadanía distribuida territorialmente y cooperativa", ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
Sedes complementarias
Según informa el Ministerio de Ciencia, la candidatura de Majadahonda ha sido seleccionada al presentar una ventaja estructural y estratégica diferencial por albergar el campus del Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En conjunto, "es la candidatura que mejor articula la excelencia científica, con operatividad inmediata y alineación con los objetivos estratégicos del consorcio".
La elección de Barcelona, que acogerá la dirección científica y los ensayos multicéntricos desde su potente ecosistema biomédico, está basada en el liderazgo científico, la integración en un ecosistema de innovación, una acreditada experiencia regulatoria y clínica y la concentración de la financiación, al contribuir el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Hospital Clínic Barcelona) con el 64% de la financiación estatal asignada al Consorcio CERTERA.
"Con esta propuesta se garantiza un aprovechamiento de las fortalezas diferenciadas de cada sede: Majadahonda concentra la coordinación administrativa y la interlocución institucional desde el ISCIII. Barcelona lidera la dirección científica y los ensayos multicéntricos desde su potente ecosistema biomédico", advierte.
Producción eficiente
El consorcio CERTERA, que se incluyó entre las medidas aprobadas dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se concibe para el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada y otros fármacos innovadores, con el fin de proporcionar una infraestructura distribuida, de ámbito estatal que permita el desarrollo y producción eficiente de este tipo de terapias cumpliendo los máximos estándares de calidad de producción farmacéutica y todos los requisitos regulatorios que sean de aplicación.
"Son 43 centros de investigación sanitaria repartidos en 14 comunidades autónomas con una clara, como ven, vocación de cohesión territorial", ha explicado la portavoz. El consorcio se plantea como una organización en red, que estará integrada por las instalaciones estatales más avanzadas en la investigación y desarrollo de terapias avanzadas, y que la sede física sólo hace referencia a dónde residirá la unidad de gestión que hará posible el funcionamiento coordinado y eficaz del consorcio.
Para la elección de la sede se ha aplicado el Real Decreto 209/2022, que establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y crea la Comisión consultiva, siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo. El Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de octubre de 2025, aprobó el acuerdo que iniciaba el procedimiento para la determinación de la sede física de Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), mediante la tramitación de urgencia.
