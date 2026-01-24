Los aspirantes al MIR en Catalunya se examinan bajo la lluvia, la nieve y el caos de Rodalies: "Me siento liberado"

Muchos de los 2.924 candidatos que se enfrentaban al examen MIR en Barcelona se han levantado no solo pendientes de la gran prueba sino también del caos de Rodalies. En las puertas de la Facultad de Derecho de la UB, varios de los que venían de fuera de Barcelona comentaban que habían optado por desplazarse con vehículo privado al examen, aprovechando que era en pleno sábado, para evitar las incidencias de movilidad.

"Ni nos hemos planteado la opción de venir en Tren", admitía Laia, que venía del Maresme, tras un año estudiando para preparar el examen. Todavía no tiene claro qué especialidad médica quiere elegir: "Dependerá un poco de como vaya el examen, pero estoy abierta a diferentes alternativas; de momento, prefiero no pensar en ello". Durante la media hora previa al examen, los médicos que tratan de conseguir una plaza pública, primero como residentes, para luego llegar a ser médicos adjuntos, han tendio que aguardar a las puertas del recinto protegidos con paraguas.

Candidatos al examen MIR, antes de entrar. / JORDI COTRINA

Fuentes de la Generalitat consultadas por este diario aseguran que con la oferta de alternativas a Rodalies y con antelación era viable llegar a las convocatorias. No obstante, la realidad es que prácticamente nadie ha optado por esta opción. Algunos explican que incluso se han organizado para pasar la noche en Barcelona y así "asegurar el tiro".

A las 16.00 ha empezado el famoso examen para obtener plazas de MIR (médico interno residente) al que, en total, en España, concurrían 32.212 aspirantes en 28 localidades. La convocatoria, organizada por el Ministerio de Sanidad, ofrece un total de 11.943 plazas distribuidas entre las especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia y otras titulaciones como Psicología, Química, Biología y Física.

Plazas insuficientes

El examen de este sábado ha sido una prueba exigente y decisiva para los miles de aspirantes. Constó de 200 preguntas más 10 de reserva bajo la supervisión de más de 2.000 personas desempeñarán funciones de organización y supervisión. Los resultados de esta convocatoria no solo definirán el futuro de los profesionales, sino también el del propio sistema sanitario, que enfrenta un desafío estructural importante. El Ministerio de Sanidad ha tratado de aumentar las plazas en los últimos años, pero la prueba deja igualmente a miles de profesionales fuera, mientras la presión asistencial crece.

En concreto, la convocatoria llega con una cifra histórica de plazas: un 2,9% más que el año pasado, lo que se traduce en 366 vacantes adicionales respecto a la edición anterior. Aun así, las previsiones del sindicato CSIF apuntan a que más de 6.000 médicos y cerca de 8.000 enfermeros no podrán acceder a una plaza de especialización, una brecha que vuelve a poner en primer plano las carencias estructurales del sistema.

A la salida del examen se concentraban familiares y amigos de los aspirantes con pancartas cariñosas y mensajes en tono sarcástico como "se busca tras siete meses desaparecido", acompañados de imágenes del médico al que esperaban para apoyarle tras culminar el año de estudio. "La palabra es liberado, han sido meses muy duros y solo puedo definir la sensación actual como de liberación, sin poder ni pensar en cómo me ha ido el examen", detalla Javier.

En Medicina, 15.106 aspirantes optan a 9.007 plazas, de las cuales 2.508 están destinadas a Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con mayor oferta. El aumento de plazas respecto al año anterior tampoco logrará cubrir la demanda en esta área que sindicatos consideran "en crisis". En Enfermería, la situación es similar: de los 10.023 aspirantes admitidos, solo 2.171 obtendrán plaza.