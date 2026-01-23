Este sábado
Así es el MIR 2026: la hora del examen se adelanta a las 14 horas por primera vez
¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian "caos organizativo" y "graves irregularidades" en el proceso
Fechas y sedes del MIR 2026: Sanidad reduce el número de ciudades para hacer el examen
Beatriz Pérez
Este sábado 24 de enero, a las 14 horas (las 13 horas en Canarias) se celebrará el examen MIR 2026, según anunció el Ministerio de Sanidad. Esta es precisamente una de las principales novedades de esta convocatoria: el adelanto del inicio del examen, pues habitualmente se celebraba a las 16 horas de la tarde. Además, la convocatoria de este año batirá un récord de plazas: Sanidad ha convocado un total de 12.366 plazas, 423 más que año anterior (un 3,5% más).
El examen consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. El ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y media.
Los participantes del examen tendrá que presentarse a las 13.30 horas (las 12.30 horas en Canarias), cuando se procederá al llamamiento e identificación de las personas convocadas en cada mesa de examen, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Terminado el llamamiento y a partir de las 14.00 horas, comenzará el examen. A esa hora se abrirán los paquetes precintados que contienen los cuadernos de examen en presencia de las personas que van a examinarse. No se permitirá el acceso al aula de examen a ningún aspirante una vez abiertos los paquetes precintados.
Las contestaciones al cuestionario se escribirán en la hoja de respuestas, con bolígrafo de tinta azul o negra indeleble, utilizando exclusivamente las marcas permitidas en la misma. Cualquier marca distinta a las permitidas o aquella confusa o ilegible será considerada como respuesta incorrecta.
Las personas aspirantes deberán firmar la hoja de respuestas en el apartado destinado al efecto antes de la finalización del tiempo de examen.
No estará permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación (dispositivos electrónicos inteligentes, como gafas, relojes, etcétera.). Desde el llamamiento hasta la finalización de la recogida de las hojas de respuestas, estos dispositivos deberán estar apagados. Tampoco estarán permitidas las calculadoras, salvo en las plazas del ámbito de Física.
Las personas aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente, podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, autorizadas por la mesa, que dispondrá lo necesario para garantizar su incomunica
