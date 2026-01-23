Inquietud por los retrasos de Rodalies entre los médicos catalanes que se examinan este sábado del MIR

Unos 4.121 estudiantes (médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos y físicos) se presentarán este sábado en Catalunya a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebrará a las 14 horas en cinco edificios de la Universitat de Barcelona (UB). Muchos de estos opositores deberán desplazarse de diferentes zonas de Catalunya para asistir a una convocatoria que tendrá lugar únicamente en Barcelona.

Entre ellos hay una cierta inquietud debido al caos ferroviario del que, desde este viernes, está saliendo Catalunya: tras 48 horas sin servicio de Rodalies por un accidente el martes por la noche en Gelida, hoy por fin ha comenzado a funcionar el servicio, aunque con retrasos y largas colas en la AP-7, que sigue con un tramo cortado y que ha visto aumentar en un 10% su tráfico.

"Sí tememos que lo ocurrido estos días con Rodalies nos impacte mañana, pero hoy parece que se ha normalizado el servicio y esperamos que no afecte a los desplazamientos mañana", señala Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR España. "Igualmente, como siempre, recomendamos a los opositores que vayan a la sede del examen con antelación para evitar cualquier imprevisto".

"Hay tiempo"

Por su parte, el Ministerio de Sanidad (organismo que convoca estos exámenes) no prevé medidas extra ante esta situación porque, hasta las 13.30 horas (hora en que tienen que presentarse los alumnos, pese a que el examen empieza a las 14 horas), "hay tiempo para buscar la forma de llegar", según fuentes consultadas.

Tampoco consta que la Conselleria de Territori ni Renfe vayan a reforzar aún más el transporte alternativo. La consellera Sílvia Paneque anunció ayer un refuerzo de 100 autobuses interurbanos más y una mayor frecuencia de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) para subsanar los problemas con Rodalies, medidas que se mantendrán hasta el miércoles.

Este año, además, esta convocatoria en Catalunya solo se celebra en Barcelona, pues en años anteriores se celebraba también en Girona. Otra novedad es que el examen se adelanta a las 14 horas, mientras que en anteriores convocatorias era a las 16 horas.