Fernando Campos, consejero delegado de DKV en España, asume la presidencia de la Fundación IDIS

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha designado a Fernando Campos como su nuevo presidente hasta junio de 2028 durante la reunión extraordinaria del Patronato celebrada este viernes en Madrid. Hasta ahora vicepresidente de la Fundación, y actual consejero delegado de DKV en España, cuenta con el apoyo de la junta directiva ya vigente, a la que se ha incorporado también como vicepresidente a Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas.

Campos asume la presidencia de la entidad en un momento en el que, con datos recién presentados por la patronal de las aseguradoras, UNESPA, los ingresos por primas de las compañías se situaron en 85.879 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, un 13,73% más que un año antes. Y, si se habla de seguros de salud, registraron el mayor crecimiento interanual, del 11,43%, hasta situarse en 13.443 millones de euros.

Amplia experiencia

Fernando Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA Internacional por IE Business School y cuenta con diversa formación ejecutiva como el programa de alta dirección en IESE. Con una carrera de más de 20 años en el sector de la salud, ha ocupado altos cargos como CEO de Health Solutions EMEA en AON y consejero delegado de Cigna España, entre otros, detalla IDIS.

"Asumo con ilusión la presidencia de la Fundación IDIS, una organización que desempeña un papel crucial en la mejora de la sanidad privada en España. Mi objetivo es seguir impulsando los pilares fundamentales de la Fundación, como la innovación, la calidad y la colaboración, mientras nos enfocamos en los nuevos desafíos sociodemográficos, en los avances tecnológicos acelerados y en la inteligencia artificial como factor transformador en todas las industrias", señala Campos.

Las líneas de trabajo para 2026 reflejan los pilares estratégicos de la Fundación: la cohesión, la transparencia, la divulgación y la transformación del sector. Esta visión, explica la entidad, se llevará a cabo bajo el lema 'Una nueva salud. Es cosa de todos', que abordará diversas áreas como la prevención, la innovación, la calidad y la digitalización, resaltando la importancia de la colaboración y de la integración entre los diversos actores del sistema.

La inteligencia artificial

Uno de los proyectos más ambiciosos que la Fundación IDIS llevará a cabo está basado en la inteligencia artificial y buscará identificar y aplicar las mejores prácticas a nivel internacional, ofreciendo a las organizaciones privadas espacios para compartir experiencias y soluciones innovadoras.

De este modo, se fomentará la co-creación de estrategias, estableciendo reglas de gobernanza y criterios claros para medir el impacto de la IA en la eficiencia y calidad del sector. A lo largo de su desarrollo, esta iniciativa se centrará en difundir los resultados obtenidos para garantizar que los logros se traduzcan en una mejora tangible en la salud de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema, apunta IDIS.

El proyecto se desplegará en varias fases hasta junio de 2028, con el objetivo de conectar la IA a los flujos de valor en atención, diagnóstico y gestión de pacientes, además de garantizar que las infraestructuras y la cultura organizacional estén alineadas con los avances tecnológicos.