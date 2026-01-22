Parte médico
El president Illa evoluciona favorablemente y sigue con su tratamiento en Vall d'Hebron
¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección "poco frecuente" que sufre Salvador Illa?
Así funciona el Govern con Illa en el hospital: el president 'conectado', Dalmau al frente y los consellers cuadrando agendas
Beatriz Pérez
El president de la Generalitat, Salvador Illa,hospitalizado desde el sábado el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por una osteomielitis púbica, "evoluciona favorablemente y continua con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico", informa el centro en un comunicado esta tarde. El president comenzó ayer a moverse, pues inicialmente se le había pautado reposo debido al dolor. Debe tomar un antibiótico por vía endovenosa al menos 15 días, el tiempo aproximado que permanecerá ingresado en el hospital.
Vall d'Hebron dio el lunes pasado con el diagnóstico del president, después de descartarse enfermedades más graves, como ictus o tumores. Illa sufre una infección denominada osteomielitis púbica provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Esta infección afecta a los huesos del pubis y, en el caso de Illa, también al músculo izquierdo del pubis. Se trata de una infección "muy poco frecuente" y que representa solo un 1% de todas las infecciones osteoarticulares. Además, al producirse en una zona del cuerpo donde recae mucha carga, el dolor es intenso.
La previsión es que se le administre un antibiótico por vía endovenosa durante 15 días, algo que no necesariamente tiene que hacerse desde el hospital, sino que se puede hacer en casa con el servicio de atención domiciliaria.
El sábado el president había sido trasladado el sábado por la tarde a la Vall d'Hebron, en una ambulancia del Sistema d'Emergències Médiques (SEM), tras notar una pérdida de fuerza en las piernas cuando se disponía a salir a correr, como hace casi diariamente, antes de iniciar su agenda institucional.
