Fechas y sedes del MIR 2026: Sanidad reduce el número de ciudades para hacer el examen

La convocatoria del examen MIR (Médico Interno Residente) de este 2026 se celebrará este sábado 24 de enero a las 14 horas (las 13 horas en Canarias), según anunció el Ministerio de Sanidad. Este año se batirá un récord de plazas de Formación Sanitaria Especializada: Sanidad ha convocado 12.366 plazas, 423 más que año anterior (un 3,5% más). El mayor número de plazas, 9.276 plazas, se ofertan para Medicina, seguida de Enfermería con 2.279 plazas.

La prueba MIR es un examen tipo test de 210 preguntas. Se trata de un examen es esencial para acceder a una plaza de residencia en un hospital público y especializarse en una rama específica de la medicina.

Este año Sanidad ha reducido el número de ciudades en que se celebrará el examen: desaparecen las ciudades de Girona, Ciudad Real y Vigo. Aun así, cada comunidad autónoma contará, al menos, con una sede de examen. Estas son las ciudades y las sedes en las que se celebrará la prueba:

Andalucía

Cádiz:

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. Calle Duque de Nájera, 8

Granada:

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja

- Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja

Málaga:

- Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Calle Bulevar Louis Pasteur, 31

- Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Calle Bulevar Louis Pasteur, 26

Sevilla:

- Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Calle Enramadilla, 18-20

- Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Sevilla. Avenida Ramón y Cajal, 1

Comunidad de Madrid

Madrid:

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Avenida Complutense, campus de Somosaguas-Pozuelo de Alarcón

- Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Calle Profesor Aranguren de Ciudad Universitaria

- Facultad de Derecho. Avenida Complutense de Ciudad Universitaria

- Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Calle Rector Royo Villanova, 1

- Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Calle Profesor José García Santesmases, 9

- Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Carretera de Húmera, campus de Somosaguas-Pozuelo de Alarcón

Catalunya

Barcelona:

- Edificio Ilerdense de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Avenida Diagonal, 684

- Edificio Nou Bloc D de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Avenida Diagonal, 684

- Edificio Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Avenida Diagonal, 684

- Edificio Diagonal de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Avenida Diagonal, 684

- Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. Avenida Diagonal, 696

Aragón

Zaragoza:

- Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Calle de Pedro Cerbuna, 12

- Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Calle de Pedro Cerbuna, 12

Extremadura

Badajoz:

- Aulario de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Avenida de Elvas s/n del campus de Badajoz.

Cáceres:

Pabellón de servicios centrales de la politécnica de Cáceres. Avenida de la Universidad s/n.

Comunidad Valenciana

Alicante:

- Aulario I del Campus de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig s/n

Valencia:

- Aulario I del Campus Blasco Ibáñez de la Universidad de Valencia. Avenida Menéndez Pelayo, 12

- Aulario III del Campus Blasco Ibáñez de la Universidad de Valencia. Avenida Menéndez Pelayo, 16

- Aulario VI del Campus Blasco Ibáñez de la Universidad de Valencia. Calle del Doctor Moliner, 14

- Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Avenida de Blasco Ibáñez, 28

- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Valencia. Calle Gascó Oliag, 5

- Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Calle Gascó Oliag, 3

- Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Avenida Blasco Ibáñez, 21 (acceso por Menéndez Pelayo, 10)

- Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia (Avenida Menéndez Pelayo adyacente a número, 19)

Canarias

Las Palmas:

- Edificio de Ingeniería módulo F de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tarifa

- Edificio de Ingeniería módulo A de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tarifa

Santa Cruz de Tenerife:

- Facultad de Economía, Empresa y Turismo del Campus de la Universidad San Cristóbal de La Laguna. Camino de la Hornera, 37

Cantabria

Santander:

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Avenida de los Castros s/n.

Castilla y León

León:

- Facultad de Derecho de la Universidad de León. Campus Universitario de Vegazana s/n

Salamanca:

- Facultad de Ciencias y Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca. Plaza de los Caídos s/n.

Valladolid:

- Aulario del Campus Esgueva de la Universidad de Valladolid. Paseo Cauce s/n.

Castilla-La Mancha

Albacete:

- Edificio Melchor de Macanaz de la Universidad de Castilla-La Mancha. Plaza de la Universidad, 1.

Galicia

Santiago de Compostela:

- Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad Santiago de Compostela. Ronda de San Francisco s/n.

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Santiago de Compostela. Avenida Dr. Ángel Echeverri s/n del campus Vida.

- Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Compostela. Avenida Dr. Ángel Echeverri s/n del campus Vida.

- Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Santiago de Compostela. Campus Vida.

Asturias

Oviedo:

- Aulario de Ciencias Jurídico Sociales de la Universidad de Oviedo. Calle Valentín Andrés Álvarez s/n del campus del Cristo.

- Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Calle Valentín Andrés Álvarez s/n del campus del Cristo.

- Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Avenida Julián Clavería 6.

La Rioja

Logroño:

- Edificio Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja. Calle Madre de Dios, 53

Navarra

Pamplona:

- Edificio Aulario Campus Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra. Calle Arrosadia s/n.

País Vasco

Bilbao:

- Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Barrio Sarriena s/n del campus de Leioa (Vizcaya)

- Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. Barrio Sarriena s/n del campus de Leioa (Vizcaya)

Región de Murcia

Murcia:

- Facultad de Matemáticas-Aulario General de la Universidad de Murcia. Edificio 15 del campus de Espinardo

- Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Edificio 2 del campus de Espinardo

Islas Baleares

Palma de Mallorca:

Edificio Guillem Cifre de Colonya-Universidad Islas Baleares