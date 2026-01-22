El Clínic, primer hospital de España en usar sangre de cordón umbilical donada para salvar a prematuros extremos

El Hospital Clínic de Barcelona es el primero de toda España en utilizar la sangre de cordón umbilical donada para salvar a prematuros extremos. Los bebés prematuros extremos son aquellos que nacen antes de las 28 semanas de gestación, pesan menos de 1,5 kilos y necesitan transfusiones sanguíneas porque son especialmente vulnerables a sufrir anemia.

Estas transfusiones, sin embargo, se hacen habitualmente con sangre de adulto (ya que hay mucha más disponibilidad), algo perjudicial para el bebé porque esta sangre es diferente a la que le pertocaría (la sangre de los recién nacidos tiene más capacidad para transportar oxígeno que la de los adultos). El Clínic, de la mano del Banc de Sang i Teixits (BST) ha demostrado ahora la viabilidad (y los beneficios para el bebé) de realizar estas transfusiones con sangre de cordón umbilical donada por mujeres que acaban de dar a luz.

"Los niños que nacen por debajo de la semana 28 son prematuros extremos y tienen células muy inmaduras. Son niños que necesitan de analíticas y que tienen menos glóbulos rojos en la sangre. Muchos de ellos están en una situación de anemia", ha explicado este jueves el doctor Miquel Alsina, del Servicio de Neonatología del Clínic. Por eso necesitan transfusiones de sangre que se hacen con sangre de adulto. Pero ¿qué ocurre? "Que al transfundir sangre de adulto, cambiamos el perfil sanguíneo del bebé. En concreto, se produce un cambio en la hemoglobina del niño que hace que el oxígeno pase de forma muy rápida a los tejidos, algo que es dañino", ha dicho Alsina.

Entre 2023 y 2025, el Clínic y el Banc de Sang i Teixits realizaron un ensayo clínico con sangre del cordón umbilizal que buscaba "mejorar" el perfil de la sangre transfundida a los bebés. "Hicimos 17 transfusiones con sangre de cordón umbilical en 41 recién nacidos prematuros extremos y vimos que es algo factible y seguro, que permite conservar el perfil sanguíneo de los bebés transfundidos: la hemoglobina del bebé se mantiene intacta, mientras que con la sangre adulta, cambia", ha añadido Alsina.

Una vez superada la fase uno del ensayo, el Clínic busca ampliar la investigación y por eso seis hospitales públicos de la provincia de Barcelona se sumarán al proyecto. El objetivo, más adelante, es que esto deje de ser un estudio y se convierta en la práctica clínica habitual.

"Es histórico"

Según el director del Banc de Sang i Teixits, Jesús Fernández, este estudio es "histórico y pionero" tanto en el Estado como internacionalmente. Las bondades de la sangre del cordón umbilical, rica en células madre, ya eran conocidas. De hecho, el banco de cordón umbilical del Banc de Sang i Teixits se creó hace 30 años. Por ejemplo, ya se sabía que la sangre del cordón umbilical ayuda a tratar determinadas leucemias. La novedad de este estudio hoy presentado es que demuestra también su eficacia para transfundir a prematuros extremos.

"En los últimos años hemos ido encontrando nuevas aplicaciones de la sangre de cordón umbilical. En breve empezaremos un nuevo ensayo para la artrosis de rodilla. Además, también puede ser eficaz en el mundo de la ginecología, para pacientes con una patología de endometrio y otros con úlceras causadas por el pie diabético", ha señalado Fernández, quien aun así ha lamentado que las donaciones de sangre de cordón umbilical han bajado en los últimos años debido a la caída de la natalidad pero también debido al desconocimiento y a la falta de información de muchas embarazadas. "Esta donación es segura", ha afirmado.

Más beneficios

La sangre de cordón umbilical en prematuros extremos teduce el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad, como la retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar o la enterocolitis necrosante. Tener un hijo de forma prematura es un problema de salud maternoinfantil relevante, especialmente por las complicaciones asociadas al hecho de nacer antes de tiempo, ya que se trata de niños con inmadurez en muchos órganos y funciones. Los médicos participantes en este estudio no descartan ahora que, más adelante, la sangre de cordón umbilical se use en otras poblaciones de recién nacidos en estado crítico que requieran transfusión de glóbulos rojos, como podrían ser los bebés con malformaciones cardíacas que necesitan cirugía.