Juanjo Verge, el hombre del SEM al frente de los incidentes con múltiples afectados: "En casos como el de Gelida, es clave no perder la trazabilidad de los heridos"

El protocolo IMA (incidente de múltiples afectados) es el que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pone en marcha cuando se produce un accidente como el de anoche en un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), que tuvo como consecuencia un fallecido (el maquinista en prácticas del convoy) y cerca de una cuarentena de afectados. "La respuesta, en este tipo de incidentes, es muy diferenciada a los incidentes convencionales porque hay una sobredemanda asistencial y una desproporción entre los afectados y los recursos disponibles en la zona en ese momento", explica a EL PERIÓDICO Juanjo Verge, responsable de la Gestión de Incidentes de Múltiples Afectados del SEM y subjefe territorial de Tarragona y Terres l'Ebre.

El de anoche, precisa Verge, no fue el accidente más grave que ha tenido lugar en Catalunya, si bien "todos los accidentes son complejos". "La zona de acceso ayer era más compleja que la de otros incidentes. Fue un accidente relevante, aunque no fuera de la magnitud del de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 42 personas", advierte Verge. Lo primero que hace este equipo específico del SEM, cuya "puerta de entrada" es siempre el 112 o el 061, es establecer un "nexo" entre la red sanitaria y los cuerpos de emergencia.

En este punto juega un papel muy relevante la Central de Coordinació Sanitària (Cecos) del SEM. "Ellos analizan toda la información que recibimos del alertante. A partir de ahí nos hacemos una idea de la gravedad y dimensión. El Cecos aglutina el máximo de información posible para afinar la respuesta que queremos dar y abre un canal aparte, una plataforma específica de gestión de incidentes con múltiples afectados. Esto nos permite realizar la trazabilidad, el seguimiento de los heridos, y saber a dónde los hemos movido", cuenta Verge.

Alertas a los hospitales

Llegados a este punto, el SEM realiza prealertas a toda la red sanitaria para que los hospitales preparen sus planes internos y sean capaces de absorber a todos los pacientes que van a llegar. "La Cecos, además, con toda la información que tiene, debe determinar que la zona es segura. Ahora estamos hablando de un accidente, pero en otros casos se trata de un atentado, como ocurrió en las Ramblas de Barcelona en 2017. Por eso la Cecos, antes de enviar las unidades al lugar, se asegura de que se puede acceder y si este lugar es seguro", añade este especialista.

Cuando el SEM llega al lugar del accidente, de la mano del resto de cuerpos de emergencia, monta una célula de evaluación, que sirve para marcar una "estrategia conjunta"

Cuando el SEM llega al lugar del accidente, de la mano del resto de cuerpos de emergencia, monta una célula de evaluación, que sirve para marcar una "estrategia conjunta". Es ahí cuando se determina cómo se van a distribuir las ambulancias o los equipos de bomberos, por ejemplo. "Y, también, el volumen de ambulancias que llega al lugar. Hay que prever, por ejemplo, una zona donde aparcarlas porque, si no, puedes colapsar el escenario", prosigue Verge.

Evaluación de heridos

Una vez desplegada toda la infraestructura, se realizan los triajes de los afectados. El primero es básico: si el herido camina o no, si respira con normalidad, si tiene hemorragias... El segundo es avanzado: ahí se determina la gravedad. "En este segundo triaje valoramos los pacientes quirúrgicos, es decir, aquellos que necesitan una cirugía lo antes posible. Los ordenamos por colores con el objetivo de facilitar luego su trazabilidad: los negros son los fallecidos, los rojos están críticos; los amarillos, graves; y los verdes son heridos leves".

Los pacientes rojos son los primeros en salir a los centros hospitalarios. "Ahí estamos en contacto con la Cecos, que es quien decide cuál es el hospital receptor donde mejor respuesta se le va a dar al herido. Si no, corremos el riesgo de colapsar un centro concreto o, por ejemplo, enviar a tres pacientes quirúrgicos a un hospital con solo dos quirófanos disponibles", dice Verge.

37 afectados en Gelida

Esto fue exactamente lo que se hizo ayer en Gelida. De los 37 afectados, los cinco graves fueron enviados a los hospitales de Bellvitge, Vall d'Hebron, Mútua de Terrassa y Moisès Broggi; seis menos graves a los hospitales de Sant Boi, Camis, Moisès Broggi y Bellvitge; y 26 leves a los hospitales de Vilafranca, Martorell y Moisès Broggi.

Pero en situaciones así, reconoce Verge, "todo es más complejo", ya que habitualmente llegan al lugar los familiares y amigos de los afectados, por eso los equipos de emergencia deben montar un centro de acogida donde el SEM activa a sus psicólogos. Llegados a este punto es el Centre de Comandament Avançat (CCA), coordinado con Protecció Civil, el que se encarga de organizar la llegada de los familiares. También ayer se montó ese centro de acogida para familiares.

"Pero, además, mientras esto ocurre, la vida continúa y seguimos teniendo infartos u otras urgencias del día a día. Por eso la importancia del Cecos en la gestión dinámica de recursos", cuenta Verge, quien destaca que, en todo este dispositivo, tiene un especial peso la "trazabilidad de los afectados", es decir, tener claro en todo momento en qué centro está cada uno de ellos. "Yo ayer no me desplacé a Gelida porque tenemos otros mandos del SEM desplegados por Catalunya. En una situación como la de Córdoba, sí nos hubiéramos acercado más mandos al lugar de los hechos", concluye.