Así nos vemos los españoles: más de la mitad de la población piensa que le sobran 5 kilos

El 52,6% de la población española de entre 18 y 65 años percibe estar al menos cinco kilos por encima de un peso adecuado, y según el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), la cifra asciende al 57,7%. Son resultados de la encuesta nacional 'Autopercepción del peso corporal y el afrontamiento del sobrepeso y la obesidad', que ha presentado este martes el Grupo OPEN España, integrado en la red internacional Obesity Policy Engagement Network (OPEN) y del que forman parte distintas sociedades médicas.

El estudio ofrece una radiografía detallada de cómo las personas afrontan el exceso de peso. Adicionalmente, la encuesta muestra que las personas con obesidad severa presentan tasas más altas de desempleo alcanzando el 21,4% frente al 11,3% de la población con normopeso, lo que convierte esta enfermedad en una barrera real para el acceso y la permanencia en el empleo.

El 66,3% de las personas con obesidad severa declara sentimientos de tristeza, el 50,6% sufre problemas de sueño y el 41,3% convive con una sensación de tensión permanente

El estudio muestra que el malestar psicológico es significativamente mayor entre las personas con obesidad severa: el 66,3% declara sentimientos de tristeza o melancolía, el 50,6% sufre problemas de sueño y el 41,3% convive con una sensación de tensión permanente.

Apoyo psicológico

A pesar de este impacto, solo el 14,4% ha recibido alguna recomendación de apoyo psicológico. "La obesidad afecta de manera profunda al bienestar emocional y a la autoestima. Sin un enfoque integral y multidisciplinar, resulta muy difícil romper ese círculo y avanzar hacia cambios que puedan ser sostenibles", explica la doctora Susana Morenero, portavoz de OPEN España.

Entre las personas con obesidad severa, el 30,1% ha realizado más de seis dietas a lo largo de su vida

El estudio también confirma que, aunque perder peso es relativamente frecuente, mantenerlo sigue siendo el principal desafío. Entre las personas con obesidad severa, el 30,1% ha realizado más de seis dietas a lo largo de su vida y el 49,3% considera que sus experiencias con la dieta han sido parcial o totalmente fallidas. El sentimiento más referido al no conseguir el objetivo es el de la frustración, en un 50,2% de los casos.

Con esta encuesta, también se evidencia que aún falta percepción de riesgo. La decisión de actuar ante el soprepeso suele producirse tras la aparición de molestias físicas: el 65,6% inicia una dieta para prevenir problemas de salud y el 28,4% lo hace para evitar dolor o malestar al realizar actividad física.

Determinantes sociales

En este trabajo de investigación también se ha analizado la influencia de los determinantes sociales. Los datos muestran que el exceso de peso está presente en todos los niveles de renta, educativos y de edad, aunque con una distribución desigual. A medida que disminuyen los ingresos, la prevalencia de la obesidad aumenta, hasta duplicarse entre los extremos de la escala económica (33,1% en los niveles de renta más bajos frente a 15,5% en los más altos), sin que ello implique que la obesidad afecte únicamente a los colectivos con menor capacidad económica.

Los resultados de la encuesta, señalan sus autores, se presentan en un momento en el que la enfermedad ha adquirido una relevancia creciente en la agenda pública y sanitaria por dos motivos: el primero, porque en España la reciente Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud 2025-2028 identifica, por primera vez, la obesidad como un problema de salud prioritario. En segundo lugar, porque a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reforzado su atención sobre esta patología y prevé celebrar en 2026 en España una cumbre internacional.

El trabajo ha sido elaborado por IMOP Insights, con la colaboración de Novo Nordisk, a partir de 2.546 entrevistas a población adulta entre 18 y 65 años y una fase cualitativa en la que han intervenido personas con obesidad y profesionales sanitarios a través de grupos de discusión, entrevistas en profundidad e historias de vida.