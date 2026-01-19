Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia: "Las guardias médicas ininterrumpidas de 24 horas deberían ser ilegales"

Es la segunda mujer que entró a formar parte del sacrosanto y "bigotudo" club de presidentes del Colegio de Médicos de Valencia. En las elecciones de este jueves ha doblado en votos a su rival y encara así su cuarto mandato al frente del órgano colegial que agrupa a casi 20.000 facultativos. Mercedes Hurtado es jefa clínica de Oftalmología en La Fe, donde hizo el MIR, antes de pasar consulta en Elda o Tarragona, para recalar, en 1999, en el Hospital de la Ribera, como jefa de servicio de su especialidad. Nacida en Albalat de la Ribera hace 63 años, lleva más de 30 gestionando córneas y dioptrías. Con esa autoridad, reclama a los políticos que no sean “miopes” ni “cortoplacistas”, suscriban un pacto por la sanidad pública e inviertan en el deteriorado sistema público de salud. La única receta, entiende, para dignificar las condiciones laborales de los médicos y garantizar la calidad asistencial al paciente.

Lejos de desgastarse en el cargo, esta vez ha doblado en votos a su rival, Ana Arbaizar. Es la buena noticia para usted. La mala, la baja participación: el 13,5% de los 19.300 colegiados.

Por eso tenemos una comisión de intrusismo muy potente que detecta casos de estos y consigue penas de cárcel. Hemos conseguido una condena de nueve meses hace poco. Se combate animando desde aquí a la población a que denuncie esas prácticas raras, que denuncie ante el colegio profesional y nosotros lo vemos y lo llevamos a los tribunales. Tenemos detectives privados al servicio de la población y de los colegiados y un departamento jurídico que se ocupa de esos casos. Cuando detectamos posible mala praxis o intrusismo, el detective se persona en la consulta haciéndose pasar por paciente.

Se ha presentado con el mensaje de una candidatura plural y renovada con médicos jóvenes. ¿En su profesión hay, como en casi todas, una brecha generacional de condiciones laborales?

La brecha generacional aquí no es tan grande. Están mal retribuidos y poco reconocidos todos los médicos en general; el médico no está para nada pagado si ves la responsabilidad que tiene. Este es un tema más sindical, laboral, pero tiene que ver con la dignidad y responsabilidad. En el Colegio venimos trabajando junto con los sindicatos para hablar de todo esto y tratar estos temas que ellos negocian con Sanidad en mesas sectoriales.

Tenemos mucha vocación pero no somos la madre Teresa de Calcuta. La población nos considera unos privilegiados y para nada lo somos"

Ya han ido a la huelga por un Estatuto Marco propio para los médicos. Parece que en este 2026 volverán a movilizarse bastante.

Siempre que los compañeros han ido a la huelga y nos han pedido apoyo, lo hemos hecho. Hemos llegado a poner autobuses para ir a Madrid a protestar. Y seguro que habrá nuevas movilizaciones. De momento, para febrero hay una. Y seguro que habrá más porque la situación de los médicos en toda España no es buena. La población ha de saber que el médico ha de trabajar bien, con tiempo para atender a los pacientes como se merecen.

Esos señores bigotudos de los retratos de la sala de juntas que presidieron el Colegio se llevarían las manos a la cabeza si vieran como están de mal considerados hoy los médicos"

Las agresiones a médicos continúan pese a que ustedes son autoridad pública, tras la reforma del Código Penal de 2015. ¿Debería el Colegio personarse en todos los procedimientos judiciales por agresiones?

Claro que sí, estamos muy concienciados con ese problema. Las agresiones prueban la falta de educación de quien agrede y la falta de reconocimiento a los médicos. De no cuidar al que cuida y emprenderla con quien no tiene la culpa de las listas de espera. Nosotros animamos a los compañeros a que denuncien. Esto es la punta del iceberg. Muchos se callan ante las agresiones. Las que trascienden son las más graves, pero hay muchas amenazas...

La Salud Mental es la hermana pobre de la salud pública. Si no hay vendas ni sangre, no hay enfermo. ¿Está el sistema preparado para el incremento de los problemas de salud mental?

No está preparado. Para nada. Y dentro de los médicos también enfermamos y tenemos problemas de salud mental. Para eso diseñamos en el Colegio un programa de atención al médico enfermo. Es un grave problema.

La falta de personal es el principal problema de la Sanidad. Resulta que importamos médicos, incluso sin títulos homologados, y al mismo tiempo, exportamos médicos que huyen en busca de mejores condiciones laborales.

La falta de inversión es el problema. Claro que los médicos se van. No se invierte en Sanidad. Y los médicos, como todos, buscan mejores condiciones. Como he dicho antes, por eso ha habido y seguirá habiendo movilizaciones.

En el hospital de Torrejón, centro público de gestión privada, un directivo de Ribera Salud mandó rechazar pacientes para aumentar beneficios. ¿El negocio es el principal enemigo del enfermo?

El enfermo tiene muchos enemigos. Con la medicina no se puede hacer negocio, eso está claro. El que pretenda hacer negocio con la medicina va a perder. Ahora hay una medicina pública que es muy buena, pero solo gracias a los médicos que la están sosteniendo, porque ya no es lo que era y si no se invierte morirá. Y hay una medicina privada también muy buena, con médicos muy buenos. Los médicos que tenemos son excelentes, de eso damos fe en el Colegio. Hay que decir a la población que los médicos valencianos están muy bien preparados.

¿Cuál es su balance de la reversión de hospitales como el de Alzira o Dénia?

No voy a entrar en política. Voy por el quinto conseller y solo les digo a los políticos que no sean cortoplacistas ni miopes. Se lo dice una oftalmóloga. Porque en Sanidad hay que mirar siempre a largo plazo. Tiene que haber un gran pacto por la Sanidad, independientemente de las ideologías. Que el que venga no quite lo que ha hecho el otro. Que se mantenga lo que se haya hecho bien y se quite lo mal hecho.