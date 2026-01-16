Illa inaugura la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital de Can Ruti

Tras unos meses operando, este viernes ha sido el día escogido por el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona para sacar a relucir la ampliación de su bloque quirúrgico. Una comitiva institucional encabezada por el president la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Salut, Olga Pané y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitado algunos de los seis quirófanos que funcionan desde el pasado mes de octubre en el complejo sanitario de Can Ruti.

"Hoy es un día feliz y positivo", ha resumido el president de la Generalitat, que ha destacado la importancia de la cofinanciación europea para que la ampliación de Can Ruti no haya llevado más de dos años. "Europa es importante. Sin ellos no hubiéramos podido hacer esto", ha asegurado.

En total, las obras en Can Ruti han supuesto una inversión de 29,6 millones de euros, de los cuales 12,7 provienen del Programa de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y de los recursos extraordinarios REACT-UE que la Unión lanzó en respuesta a la crisis del Covid. Los fondos restantes corresponden en su mayoría a la Generalitat y en menor proporción a la Fundación Privada Daniel Bravo, a quien el president ha agradecido su aportación.

Financiación singular

Además de alabar la inversión europea en las obras, el president no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar tanto de la financiación singular como de los presupuestos catalanes. Illa ha defendido que tanto las cuentas de Catalunya como la reestructuración del sistema financiero autonómico permiten que haya "más recursos para sanidad" y ha asegurado que "se dejará la piel" para sacar los presupuestos adelante y que está dispuesto a "discutir con todo el mundo" para logar la financiación singular catalana.

"Nos dejaremos la piel para sacar los presupuesto adelante", asegura el president, Salvador Illa

Avance en robótica

Los políticos y técnicos sanitarios que han pasado por las nuevas instalaciones no han podido ver de primera mano las joyas de la corona de la ampliación, los tres robots quirúrgicos contiguos que permiten realizar intervenciones con cirugías mínimamente invasivas. Han tenido que conformarse con ver, desde la también recién estrenada sala de docencia, el vídeo en directo de una operación. En este caso, una colecistectomía, la extirpación de una vesícula biliar.

La comitiva sí ha podido entrar, por otra parte, en dos de los quirófanos menos robotizados pero que incorporan tecnología de radiodiagnóstico de última generación, que permiten obtener imágenes durante las mismas intervenciones para finar los procedimientos. Es especialmente útil en tratamientos de neuoricirugía, traumatología, cirugia maxilofacial y otorrinolaringología.

La ampliación, según el gerente del hospital, Josep Maria Moltò, "consolida al hospital de Can Ruti en la vanguardia de la medicina robótica" y reafirma "el compromiso del centro con una atención pública y de calidad".

Cinco plantas

En conjunto, la ampliación ha aumentado la superfície operativa del hospital en unos 7.000 m2 e incluye, además de los quirófanos, salas de docencia y farmacias; un nuevo laboratorio de Anatomía Patológica, una nueva sala de autopsias, ocho boxes de atención a semicríticos y otros ocho boxes para pacientes críticos, especialmente pensados para acoger a pacientes que hayan pasado por alguna cirugía cardíaca. Además, la comitiva de este viernes también ha podido entrar en la nueva planta de endoscopia del hospital, que no entrará en funcionamiento hasta el próximo mes de febrero.