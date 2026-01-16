Estudio en Lleida
El frío extremo y la contaminación del aire pueden incrementar las crisis epilépticas, según investigadores de Lleida
Un investigación a lo largo de 10 años constata el impacto de los factores ambientales en la salud neurológica
Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
Una investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) y la Universidad de Lleida (UdL) ha identificado una relación significativa entre factores ambientales, como la temperatura y la contaminación por dióxido de nitrógeno, y la frecuencia de ingresos hospitalarios por crisis epilépticas durante un período de diez años (2010–2019) en la demarcación de Lleida. El análisis, publicado recientemente en Frontiers in Public Health, ha relacionado 4.755 ingresos hospitalarios por crisis epilépticas con los registros diarios de variables meteorológicas y contaminantes atmosféricos. Los autores de la investigación afirman que los resultados refuerzan la necesidad de incluir indicadores ambientales en el estudio y la prevención de las crisis epilépticas.
Según informa el IRBLleida, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a decenas de millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes debidas a descargas neuronales anómalas. Mientras que las causas subyacentes de la epilepsia son diversas, "cada vez hay más interés científico en cómo factores externos no genéticos, como el clima y la calidad del aire, pueden influir en su manifestación clínica", señala la institución.
El análisis de los ingresos hospitalarios por crisis epilépticas en la demarcación de Lleida muestra que temperaturas muy bajas y altas concentraciones de dióxido de nitrógeno se asocian con un aumento del riesgo relativo de crisis epilépticas de hasta el 40 o 42 %. El estudio adopta modelos estadísticos avanzados para capturar el efecto inmediato y los posibles retrasos en el efecto de la exposición ambiental sobre los ingresos.
"Estos resultados sugieren que, más allá de los factores clínicos tradicionales, los cambios en el clima y los niveles de contaminación del aire podrían actuar como desencadenantes de crisis epilépticas y, por lo tanto, deberían ser considerados tanto en la investigación como en las estrategias de salud pública para poblaciones vulnerables", explica la primera autora del artículo e investigadora del grupo ERLab, investigación en urgencias y emergencias, Cecilia Llobet.
Los investigadores reclaman, además, que se lleven a cabo estudios adicionales para comprender los mecanismos fisiopatológicos implicados y valorar medidas preventivas que puedan atenuar estos efectos ambientales.
