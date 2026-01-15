Catalunya realizó 1.356 trasplantes en 2025, el segundo mejor dato de su historia

El Departament de Salut de la Generalitat ha anunciado este jueves que se hicieron 1.356 trasplantes de órganos, tejidos y células en Catalunya en 2025, un 0,8 % más que en 2024, lo que supone la segunda mejor cifra en el registro desde 2016, por detrás de la alcanzada en 2023.

El número de donantes cadáveres reales ascendió hasta los 370, ligeramente por debajo de la cifra registrada en 2024 (381).

Así lo han detallado este jueves en una rueda de prensa en la sede del departamento el director de la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), Jaume Tort, y la subdirectora del Servei Català de Salut, Pilar Otermin, quien ha asegurado que estos datos sitúan a Catalunya y a España "arriba del todo a nivel mundial" en este campo.

Los responsables de Salut consideran las cifras alcanzadas en 2025 "un éxito colectivo" como sociedad, que "confirma" la tendencia de los últimos años de "resultados muy buenos".