Esquerra Republicana pregunta al Gobierno por los "retrasos e irregularidades" en el examen MIR 2026

La diputada de Esquerra Republicana (ERC) Etna Estrems Fayos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas relacionadas con el examen MIR 2026, que se celebra el sábado 24 de enero. El proceso administrativo del examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026 ha generado "una profunda preocupación" entre miles de aspirantes y organizaciones profesionales por lo que han calificado "como un caos organizativo sin precedentes en la tramitación previa a la prueba", indica la diputada en su exposición de motivos.

En la interpelación parlamentaria, registrada a fecha 14 de enero, ERC se remite a la denuncia del Sindicato Médico Andaluz (SMA) sobre retrasos injustificados en la publicación de listas, errores generalizados en el baremo académico, falta de transparencia y decisiones adoptadas sin cerrar fases administrativas obligatorias, advirtiendo que estas irregularidades pueden comprometer la seguridad jurídica del proceso selectivo.

Estas afirmaciones, señala la parlamentaria, han sido confirmadas por otras asociaciones que señalan "una elevada inquietud entre los opositores, quienes se juegan su futuro profesional en una única prueba". Asimismo, organizaciones sindicales como CCOO han alertado de que la no publicación en plazo de las listas definitivas podría haber vulnerado el derecho de reclamación de los aspirantes antes de la celebración del examen, añade ERC.

Preparación intensiva

Todo ello, apunta Esquerra Republicana en su escrito, en el marco de una convocatoria "de alta exigencia": más de 34.000 personas competirán por 12.366 plazas, tras meses -o incluso años- de preparación intensiva. El MIR constituye la principal vía de acceso a la Formación Sanitaria Especializada y es determinante para la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, añaden. "Por su importancia, resulta imprescindible un procedimiento basado en la seguridad jurídica, la transparencia y la previsibilidad administrativa", se recalca.

En este contexto, se explica en el escrito del grupo parlamentario, se ha reabierto igualmente el debate sobre la conveniencia de avanzar "hacia un modelo más descentralizado de gobernanza sanitaria". ERC considera necesario estudiar la posible asunción por parte de las comunidades autónomas "de un mayor grado de competencias en materia de planificación y formación sanitaria, incluida la gestión de los procesos selectivos de acceso, de conformidad con el modelo territorial del Estado y con el hecho de que son las propias autonomías las responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en su ámbito".

Finalmente, y tras lo expuesto, la diputada formula una serie de preguntas parlamentarias relacionadas con la prueba MIR 2026 como si reconoce el Gobierno los retrasos e irregularidades denunciadas o cuáles han sido las causas administrativas que han provocado el incumplimiento de los plazos oficiales de publicación de las listas provisionales y definitivas.

Seguridad jurídica

Asimismo, ERC quiere saber qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Sanidad para garantizar "la transparencia, la seguridad jurídica y la correcta gestión del proceso selectivo del MIR en futuras convocatorias" o si prevé el Gobierno revisar aquellos casos en los que errores en el baremo académico o en la gestión administrativa hayan podido perjudicar a los aspirantes. Finalmente, si ha considerado el Gobierno abrir un procedimiento de auditoría interna o una evaluación independiente sobre la gestión administrativa del proceso del MIR 2026.

Esta misma semana, también el Partido Popular ha anunciado que ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente en Comisión de la ministra de Sanidad para que dé cuenta sobre "el incumplimiento reiterado" de los plazos en el proceso de los exámenes MIR 2026.