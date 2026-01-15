Catalunya, uno de los ecosistemas biofarmacéuticos más relevantes de Europa: 87.000 empleos y casi la mitad de la producción nacional de medicamentos

Representantes de Farmaindustria se han reunido este jueves con el Govern de Catalunya con el objetivo de profundizar en la colaboración para consolidar la región como gran polo biofarmacéutico en Europa, señala la patronal en un comunicado. En el encuentro se ha presentado el informe 'Catalunya: polo europeo de la industria farmacéutica', que pone de relieve el papel estratégico de la región como uno de los ecosistemas farmacéuticos más relevantes de Europa, tanto por su capacidad industrial y exportadora como por su liderazgo en innovación, investigación clínica y empleo altamente cualificado.

De hecho, se ha resaltado, es la segunda región de Europa en número de empleos en la industria farmacéutica, solo por detrás de Copenhague (Dinamarca), y por delante de regiones como Lombardía (Italia) o Frankfurt (Alemania). El encuentro ha estado presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha contado con la participación de la consellera de Salut, Olga Pané; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y Manel del Castillo, presidente de CAIROS, el Comité de Evaluación, Innovación y Reforma Operativa del Sistema de Salud.

44% de plantas de producción

El estudio, realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), destaca que la industria farmacéutica aporta más de 7.800 millones de euros al PIB catalán, sostiene más de 87.000 empleos y concentra el 44% de las plantas de producción de medicamentos de España, además de representar cerca de la mitad de las exportaciones farmacéuticas de nuestro país.

La actividad de fabricación de productos farmacéuticos genera en Catalunya un valor directo de más de 3.500 millones de euros

Con más detalle, la actividad de fabricación de productos farmacéuticos genera en Catalunya un valor directo de más de 3.500 millones de euros, que se eleva hasta superar los 7.800 millones (el 2,7% del PIB autonómico), si se consideran los efectos indirectos e inducidos a lo largo de su cadena de valor, precisa la patronal. Este efecto multiplicador refleja la capacidad del sector para dinamizar la actividad económica e impulsar la demanda de bienes y servicios complementarios en otros sectores, añade.

Medicamentos nacionales

Catalunya alberga 79 de las 181 plantas de producción de medicamentos nacionales y destaca por su fuerte orientación hacia la innovación y la especialización. En la última década, la industria farmacéutica catalana ha duplicado sus exportaciones, alcanzando en 2024 los 8.000 millones de euros, una cifra que representa el 47% de las exportaciones totales de la industria farmacéutica y el 8% de todas las exportaciones de Catalunya.

En cuanto a los empleos generados el 51% de los empleados cuenta, al menos, con estudios universitarios; el salario medio supera notablemente la media industrial, y las tasas de temporalidad y parcialidad se sitúan muy por debajo de la media nacional. Los trabajadores de la industria farmacéutica disponen de un entorno de alta cualificación, estabilidad y retribución competitiva, alcanzando una productividad media superior a los 140.000 euros anuales.

La innovación

El informe destaca, además, que Catalunya sobresale por contar con una cadena de valor especializada en investigación básica, diseño y producción de medicamentos. En 2023, se situó entre las tres con mayor inversión en I+D per cápita del país, a lo que el sector farmacéutico contribuyó con una inversión de 415 millones de euros, el 29% del total nacional, colocándose como uno de los hubs europeos más relevantes en innovación biomédica.

El ecosistema farmacéutico catalán participó en el 26% de los ensayos desarrollados en España en 2024, según el Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC). En este sentido, se quiere avanzar en extender la investigación clínica a más pacientes y zonas de Catalunya que están ahora menos cubiertas por ensayos, así como potenciar la investigación preclínica y la financiación de compañías biotecnológicas. Además, se remarca en el documento, la región tiene el potencial para ser líder en uso de datos y digitalización. Catalunya alberga ocho de los 11 principales hubs globales de innovación digital de empresas farmacéuticas.

Contexto geopolítico

Más allá del informe presentado, la reunión con Salvador Illa y parte de su equipo ha permitido analizar el actual contexto convulso geopolítico internacional y su impacto en la industria farmacéutica europea, así como el estado de las principales iniciativas legislativas en curso tanto europeas como nacionales y su impacto en Catalunya, indica la patronal.

En este marco, se ha abordado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, garantizar la competitividad industrial en Catalunya y marco regulatorio y de financiación estable y sostenible para asegurar, de manera prioritaria, el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica. En el ámbito europeo se ha abierto una oportunidad con la Ley de Biotecnología y una preocupación con la implementación de la Directiva europea de Aguas Residuales Urbanas.

Salavador Illa, y miembros de su equipo, reunidos con una delegación de Farmaindustria. / Farmaindustria

Farmaindustria y el Govern ha empezado a trabajar en varias líneas de colaboración en el ámbito del Departament de Salut, una de ellas a través de CAIROS, en materias como la investigación clínica en los centros de atención primaria o el uso adecuado y responsable de los medicamentos.