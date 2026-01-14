Los médicos catalanes salen de nuevo a la calle en Barcelona: "¿Quién cuida de los que cuidamos?"

Las primeras batas blancas se han dejado ver por la plaza Sant Jaume poco antes de las 10 de la mañana, media hora antes de la hora de convocatoria de la huelga. Poco a poco, el emblemático punto del Gòtic que flanquean el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya ha comenzado a llenarse de facultativos, y a eso de las 11.00 horas la columna ha echado a andar por la calle Jaume I, dirección Via Laietana y con la vista puesta en el Parlament de Catalunya.

La de Barcelona es solo una de las muchas concentraciones que se dan este miércoles por toda España en protesta por el Anteproyecto de la Ley de Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad. Este Estatuto Marco, según denuncian varios sindicatos médicos, no da la representación adecuada a los facultativos que se sienten, reza un comunicado conjunto, "menospreciados" y piden un convenio propio que no meta en el mismo saco a todo el personal sanitario.

En Catalunya, las protestas las lidera el sindicato Metges de Catalunya, que también saldrá a la calle tanto este miércoles como mañana jueves. En esta primera jornada de huelga, los objetivos han sido principalmente dos. Por un lado, reclamar que la consellera de Salut, Olga Pané, se siente a negociar o, directamente, que dimita. La titular de Salut, además, está en el punto de mira del sindicato tras, según denuncian, darles plantón en una reunión de mediación este pasado viernes.

Así, además de las cientos de caretas con la imagen de Pané que ha distribuido la organización durante toda la mañana, se han ido repitiendo cánticos durante toda la marcha cánticos como "Pané, pa' ná" o, sin tapujos, "Pané, dimisión".

"A ti también te afecta"

Más allá de la protesta contra la consellera, otro de los objetivos de Metges de Catalunya era hacer ver a los pacientes que las condiciones laborales de los médicos repercuten directamente en su salud. Lo reafirma el propio lema de la marcha, "A ti también te afecta", pero también da fe de ello cualquiera de los facultativos que se han acercado hoy hasta Barcelona.

"No es ya que les des un mal tratamiento, o te equivoques con las dosis, es que llega un momento en que pierdes la empatía con los pacientes. Es como si tu hijo te llama sin parar todo el día y al final le acabas gritando", resume Luis, médico de familia en un CAP de Sabadell.

"¿Quién cuida de quien nos cuida?", se pregunta este joven. Junto a él, Isa, que trabaja en un CAP de Castelldefels, denuncia también la presión psicológica a la que se enfrentan los facultativos en su día a día. "Cuando sigues trabajando a las 2 o 3 de la mañana, casandisima, y te entra una parada [cardiorrespiratoria], el riesgo de que hagas algo mal es grande", critica.

Las guardias son un tema que escuece especialmente a estos profesionales. "Ahora por suerte, ya no las hago. Pero recuerdo haber trabajado 24 horas seguidas y salir de trabajar al día siguiente a las 20.00 de la tarde", explica Anuncia Fuentes, neuróloga en un CAP de Granollers.

Ahora, su gran batalla personal es la cotización de las horas de guardia, algo que hasta ahora no se produce, y que Fuentes asegura que ha retrasado su edad de jubilación. Fuentes dice que su principal motivación es que esto cambie para que su hija, que estudia medicina, no tenga que pasar por lo mismo. Isa, por su parte, a quien todavía le quedan bastantes años de carrera por delante, ya calcula que no podrá jubilarse "hasta los 72".

Y la falta de un convenio propio también se traduce, según el médico de familia Jordi Aparicio, que trabaja en un CAP de Terrassa, en una carga de trabajo difícilmente asumible. "Quieren que sigamos haciendo todo ese trabajo casi burocrático que hacíamos durante el Covid –pruebas, llamadas, análisis, etc.– y también todo lo que hacíamos antes... Hasta ahora lo cubríamos trabajando muchas más horas de las que nos tocaba, pero ya estamos hartos", denuncia.

Baile de cifras

Con esos objetivos en mente, entre 1.000 y 1.500 médicos, según fuentes de la organización, han llegado al parque de la Ciutadella pocos minutos antes de las 12. Allí, delante del Parlament, el secretario general de Metges de Catalunya, ha asegurado que el sindicato "tiene el respaldo de los pacientes" y ha vuelto a interpelar a la consellera. "Como ciudadanos de este país, es una vergüenza que luda su responsabilidad de mediar [...]. Señora Pané, tiene la obligación de implicarse en el conflicto. Y si no quiere hacerlo, dimita", ha insistido Lleonart, ante los vítores y cánticos de los médicos.

Lleonart ha asegurado que la primera jornada huelga ha tenido un seguimiento del 45% entre los médicos catalanes. El Sistema de Salut de Catalunya (Siscat), por su parte, rebaja la cifra hasta un 6,5%. "Los cálculos de la Generalitat son tramposos porque no tienen en cuenta el personal de baja o de vacaciones", ha defendido el líder sindical.

La manifestación, que se ha desarrollado de manera completamente pacífica, se ha dado por finalizada, sin sorpresas, pocos minutos después de las 12.30 horas. La jornada de Lleonart, sin embargo, deberá alargarse algo más. Sin mediar con el sindicato, el grupo parlamentario de Vox ha presentado por trámite de urgencia una proposición no de ley en el Parlament para reclamar el convenio único que reivindican los médicos.

Más protestas

De momento, sin embargo, no es suficiente para que los médicos cesen sus protestas. Mañana, la manifestación irá desde el centro corporativo del Institut Català de Salut, en plena Gran Via, hasta la sede de la Unió Catalana d'Hospitals, en la calle Valencia. Y Lleonart avisa de más movilizaciones pronto si nada cambia. "Seguiremos, seguiremos y seguiremos. Muy pronto, más caña", ha sentenciado.