La Clínica Corachan estrena un programa cardiorrenal pionero en la sanidad privada en Catalunya

La Clínica Corachan, uno de los hospitales privados de referencia en Barcelona, ha puesto en marcha su Programa Cardiorrenal (PCR), una innovadora unidad multidisciplinar que integra los servicios de Cardiología y Nefrología para mejorar la atención de los pacientes con enfermedades cardiacas y renales, especialmente aquellos con síndrome cardiorrenal.

El nuevo programa, explican desde el centro sanitario, es pionero en el ámbito hospitalario privado de Catalunya. Pretende ofrecer una atención coordinada, personalizada y basada en la evidencia científica, con el objetivo de reducir hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y optimizar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para los pacientes con síndrome cardiorrenal.

En el desarrollo de este importante proyecto ha sido la clave el trabajo de la Fundación Corachan y el soporte del laboratorio Boehringer Ingelheim.

Mejorar la coordinación

El PCR de la Clínica Corachan busca mejorar la comunicación y coordinación entre los especialistas involucrados en el abordaje de los pacientes con síndrome cardiorrenal (SCR) en los distintos niveles asistenciales y garantizar la continuidad asistencial a través del trabajo colaborativo en equipo por parte de todos los profesionales que intervienen en el abordaje del paciente con la dolencia.

El equipo está liderado por el doctor Nicolás Manito Lorite (Cardiología) y la doctora Diana Rodríguez Espinosa (Nefrología), junto a un comité operativo formado por cardiólogos, nefrólogos y personal de enfermería especializado.

Hospital de día

El programa dispondrá de un espacio propio tipo hospital de día, equipamiento diagnóstico avanzado (ecocardiografía, laboratorio urgente, TAC, RMN, SPECT, hemodinámica y marcapasos) y un sistema estructurado de vías clínicas para seguimiento hospitalario y ambulatorio.

También ofrece educación sanitaria a pacientes y cuidadores, fomentando el autocuidado y la detección precoz de descompensaciones por la patología cardiorrenal.

En este contexto, la Clínica Corachan participará en el Registro Cardiorrenal Español (CARDIOREN) y trabajará para obtener la acreditación SEC Excelente, promovida por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología. La presentación oficial del PCR tuvo lugar el pasado día 10 de diciembre del 2025 en el auditorio de la Clínica Corachan.

El PCR refuerza el compromiso de la Clínica Corachan con la excelencia asistencial, la continuidad de cuidados y la innovación clínica, consolidándola como referente en la atención integral a los pacientes con patología cardiovascular y enfermedad renal crónica.

Este mismo enero, la Clínica Corachan, llevaba a cabo la primera cirugía cardiaca robótica en la sanidad privada de España. El procedimiento, realizado por el doctor Daniel Pereda, especialista en cirugía cardiaca y técnicas asistidas por robot, se desarrolló con el sistema Da Vinci Xi, una plataforma diseñada para aumentar la precisión quirúrgica y reducir el impacto de la intervención.