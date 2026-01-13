El Hospital Vall d’Hebron estrena nuevas consultas de oftalmología en el Parc Sanitari Pere Virgili

Maria Rosa Solozabal tiene 74 años y desde hace 11 sabe que padece Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), que es la causa más común de pérdida de visión entre los mayores de 50 años en el mundo occidental. Todo este tiempo, ha ido visitando a su médico en el edificio principal del Hospital Vall d'Hebron, pero, desde hace poco más de un mes, lo hace en las nuevas consultas de oftalmología del Edificio Tramuntana del Parc Sanitari Pere Virgili, en el distrito de Gràcia de Barcelona. "Ahora todo es más rápido, y siempre es más agradable que te traten en unas instalaciones más nuevas", celebra Solozabal, una orgullosa jubilada activa.

“Con el nuevo espacio del Pere Virgili, el mismo día que prescribimos la inyección intravítrea ya la hacemos, en un mismo acto médico. Los pacientes salen con tratamiento hecho”, celebra Miguel Ángel Zapata, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Vall d’Hebron y el doctor que se ha ocupado de Solozabal todos estos años. Tal como suena, el tratamiento consiste en administrar medicamentos directamente en el ojo mediante una jeringuilla. Es un procedimiento muy habitual en los casos oftalmológicos, que también se utiliza, por ejemplo, con la retinopatía diabética, otra de las causas més comunes de pérdida de visión entre los mayores de 50 años.

Hasta ahora, recibir la inyección era un proceso más bien frío y con ciertos impedimentos. "Teníamos que poner a los pacientes en una camilla y llevarlos hasta otra sala... Muchos de ellos eran mayores, así que no siempre era fácil", reflexiona Zapata. Por eso, además de estrenar siete nuevas consultas para el servicio de oftalmología y siete nuevos gabinetes para tratamientos ambulatorios, el Vall d’Hebron ha instalado en el Edifici Tramuntana del Pere Virgili una Unidad de Terapia Intravítrea. "Lo tratamos como un hospital del día, pasa más gente y es más amable", celebra el oftalmólogo.

Expansión

En total, las nuevas consultas ocupan 500 metros cuadrados pensados para mejorar la atención a estos pacientes y aliviar la carga asistencial del hospital más grande de Catalunya, que también es completamente público. Forman parte, así, de la idea de Nou Vall d'Hebron que hace tiempo que defiende el sanitario, que mira diversificar la atención sanitaria a diferentes espacios. Además del complejo principal ya cuentan con estas instalaciones en el Pere Virgili y esperan la llegada del nuevo Edifici Teixonera, que nacerá de la mano de la cobertura de la ronda de Dalt y donde pretenden ofrecer la mayor parte de sus servicios de atención ambulatoria.

Además, el hecho de instalar estas nuevas consultas de oftalmología en el Pere Virgili busca también que el parque sanitario del barrio de Vallcarca i els Penintens siga enfocando su actividad en la atención integral a pacientes mayores. En este mismo centro, que el Hospital Vall d'Hebron usó en su momento para tratar a los pacientes de Covid durante la pandemia, se estrenaron a principios del año pasado consultas para alzhéimer y párkinson. En los últimos años, por otro lado, también se han instalado en este complejo consultas para pacientes mayores con cáncer de colón, recto, pulmón y cánceres hematológicos.

Cada vez más mayores

En el caso de las enfermedades oftalmológicas, todo indica que la edad de los pacientes seguirá yendo al alza. "Cada vez la población es más mayor y hay un aumento muy importante de la degeneració macular asociada a la edad y de la retinopatía diabética, porque los estilos de vida con cada vez más sedentarios", explica el doctor Zapata, que pone cifras al asunto: "hasta hace unos años poníamos 5.000 inyecciones anuales, ahora hacemos más de 10.000". Además, "tenemos un porcentaje muy alto de pacientes por encima de los 85-90 años", sigue Zapata.

Además de la edad, Zapata explica que los principales factores de riesgo para la degeneración macular son el tabaco y también un cierto componente genético, aunque no siempre está presente. "Yo tengo una hermana gemela que no tiene ningún problema, pero ya he pedido a mis hijos que se lo hagan mirar", explica Solozabal, poco antes de pasar a la sala de inyección intravítrea.

En su caso, tras 11 años con problemas en el ojo izquierdo, el doctor Zapata le ha recomendado este martes que se aplique también el tratamiento en el derecho. "Molesta un poco", confiesa Solozabal ya lista para recibir ambas inyecciones. Son 0,05 mililitros de medicamento que se inyectan en un pinchazo de poco más de tres segundos y que deben actuar en el conjunto de células que se encargan de la visión central de Solozabal. Deberá pasar el día aplicándose una crema, evitar exposiciones directas al sol y tener especial cuidado antes de tocarse la cara los próximos días, pero podrá seguir trabajando y cuidando de su familia como a ella le gusta.