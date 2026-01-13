¿Cómo te afectará la huelga de médicos de los días 14 y 15 de enero? Se garantizan urgencias, tratamientos vitales u operaciones inaplazables

Los médicos de Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias y, de forma general, todos los de Atención Primaria están convocados esta semana a dos nuevas jornadas de huelga: los días 14 y 15; o sea, este miércoles y jueves. El motivo de su protesta ya es sabido: quieren un estatuto médico propio, una reivindicación que mantienen desde hace meses y que les ha llevado a movilizarse en distintas ocasiones. Su mensaje: no cejarán hasta conseguirlo.

En los últimos días, las comunidades autónomas han publicado los servicios mínimos que se establecerán en las dos jornadas para poder continuar con la atención prioritaria a los pacientes. Garantizan urgencias, tratamientos vitales o intervenciones quirúrgicas inaplazables.

En diciembre, los médicos ya habían protagonizado una huelga a escala estatal (entre el 9 y el 12 de diciembre), en este caso convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) a la que se sumaron otras organizaciones. Ahora, los paros, a los que CESM y SMA han mostrado su apoyo, los convocan sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

En total, 175.000 facultativos de todo el país (dos de cada tres) están llamados a secundar la huelga a través de alguna de las organizaciones médicas de APEMYF en comunidades como Madrid, Catalunya, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como todos los médicos de Atención Primaria. Este paro fue anunciado ya en el mes de noviembre con el objetivo de que el conflicto médico abierto "por la reforma del Estatuto Marco no se enfriara durante el mes de enero, un periodo en el que no existían otras huelgas ni movilizaciones convocadas", explica la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). En la mayoría de comunidades, irá acompañada de movilizaciones de protesta de los facultativos.

En Barcelona, habrá manifestaciones los días 14 y 15. El miércoles 14, la marcha empezará a las 10.30 horas en la plaza de Sant Jaume y finalizará ante el Parlament de Catalunya. Al día siguiente, jueves 15, la manifestación saldrá del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut y acabará en la sede de la Unió Catalana d’Hospitals.

En Madrid, el miércoles, los médicos protagonizarán una marcha que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. "La profesión médica ha dicho basta ante el maltrato continuado de las administraciones y mantiene intacta su determinación para seguir movilizándose si no se atienden sus demandas", apuntan desde AMYTS.

Los distintos sindicatos, que hasta ahora habían viajado por separado en sus reivindicaciones, inician el año unidos. La pasada semana representantes de seis organizaciones sindicales, entre las que figura Metges de Catalunya (MC) o AMYTS, expusieron los motivos que les llevarán a sumar fuerzas con CESM y SMA de cara a los próximos meses ante lo que consideran "un grave conflicto sanitario". Ya amenazan con intensificar la presión y, todos juntos, emprender una huelga indefinida de cara a febrero.

Pero, ¿cómo afectarán los nuevos paros a los pacientes? Desde Metges de Catalunya explican que los servicios mínimos serán los mismos que en los anteriores paros de diciembre. La huelga afecta a todo el personal facultativo laboral, al personal estatutario, al personal funcionario y al personal en formación especializada del Sistema Sanitari Integral d'Util (SISCAT).

La asistencia en los centros y establecimientos del ámbito del SISCAT debe garantizar el funcionamiento normal del servicio de urgencias, tanto la atención de enfermos externos como a las personas ingresadas en las unidades de observación. Además de las unidades especiales, también se garantiza el servicio en cuidados intensivos, coronarias, hemodiálisis y neonatología. Igualmente sin incidencias se desarrollarán los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital, a la vez que se garantiza la actividad quirúrgica inaplazable. En el caso de las ambulancias, deberá garantizarse el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes.

En Atención Primaria no habrá consultas programadas. Solo funcionarán las urgencias de los CAP, centros de asistencia extrahospitalaria y centros de atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), que se prestarán con un 25% de la plantilla. En cuanto al personal del Banco de Sangre y Tejidos, funcionará el 50% del servicio. El resto de servicios funcionarán como si de un día festivo se tratara.

En Madrid, explica AMYTS, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la comunidad incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

En esta comunidad, la Consejería de Sanidad ha establecido servicios mínimos que obedecen a los mismos criterios de los apros de diciembre. Así, se establecen coberturas esenciales en hospitales (35% de efectivos), urgencias (SUMMA 112 completo), atención domiciliaria (un médico por unidad) y centros de salud (dependiendo del número de facultativos), aunque AMYTS los rechaza por "abusivos".