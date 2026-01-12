Los médicos alertan: tatuajes y piercings pueden dificultar la detección precoz de melanomas

La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) ha alertado de que los tatuajes y los piercings pueden ocultar lesiones cutáneas potencialmente malignas y dificultar su identificación precoz, dificultando así el diagnóstico de melanomas y otros cánceres de piel. Médicas de familia del Grupo de Dermatología de la CAMFiC explican que el pigmento de los tatuajes y las perforaciones cutáneas pueden formar una barrera visual sobre la piel que oculta cambios sospechosos en nevus (lunares) o lesiones pigmentadas, haciendo más difícil su detección clínica. Esta dificultad diagnóstica puede retrasar la evaluación de signos de alerta que son clave para un tratamiento precoz y eficaz.

Desde la CAMFiC señalan que estudios internacionales recientes indican que individuos con tatuajes presentan un incremento del riesgo de melanoma cutáneo de aproximadamente un 29% en comparación con personas no tatuadas, aunque la relación causal todavía está en estudio científico. Asimismo, existen casos documentados de melanomas aparecidos dentro de tatuajes que representan un “desafío diagnóstico” para los dermatólogos y los facultativos de atención primaria, añaden desde la sociedad.

Las médicas recuerdan que, más allá de la dificultad de detectar lesiones cutáneas, los tatuajes y piercings pueden interferir en la exploración física rutinaria, especialmente cuando se trata de lunares, manchas o nevus que cambian de aspecto. Añaden que cada vez que la piel se lesiona, el sistema inmunitario produce inflamación como parte del proceso de curación. Por ello, un tatuaje nuevo se enrojece y se inflama. La inflamación, cuando es crónica, se ha relacionado en algunos casos con el crecimiento del cáncer de células escamosas, el segundo tipo más común de cáncer de piel.

Por otra parte, la CAMFiC ha alertado de que las localizaciones de mayor riesgo son el cartílago de la oreja, porque existe un alto peligro de infección (hasta un 30% se infectan) y de necrosis (muerte de los tejidos); el pene, por el estrechamiento de la uretra y la estrangulación del glande; y el clítoris.

También señalan que los piercings y tatuajes están contraindicados si se padecen infecciones locales que pueden extenderse, como verrugas, herpes, infecciones bacterianas o fúngicas. También en casos de enfermedades cutáneas (psoriasis, dermografismo, acné moderado-grave, prótesis de válvulas cardíacas, insuficiencia renal, diabetes o inmunodeficiencias); si se siguen determinados tratamientos farmacológicos como anticoagulantes, isotretinoína o inmunosupresores; y también se desaconseja hacerse un tatuaje en verano, en embarazadas, si se toman antiagregantes, como tratamiento para corregir problemas de piel y en personas con trastornos psíquicos.

Por último, han recordado que en caso de hacerse un tatuaje es necesario esperar cuatro meses para donar sangre, salvo que el procedimiento se haya realizado utilizando agujas estériles y de un solo uso y con tinta monodosis que haya sido abierta delante del cliente.

Con todo, la CAMFiC ha recordado que la consulta de medicina familiar es un punto clave para informar, asesorar y detectar precozmente alteraciones cutáneas que podrían pasar desapercibidas bajo un tatuaje o piercing.