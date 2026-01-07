Un estudio de la URV asocia el TDAH a la exposición a metales pesados en la infancia

La exposición continuada a determinados metales pesados durante la etapa de la infancia puede estar relacionada con una mayor prevalencia del Transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y con un empeoramiento de sus síntomas. Es la conclusión de un estudio en el que han participado investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y que ha seguido a 205 niños y niñas.

Se estima que alrededor del 6% de los niños escolarizados en Catalunya sufre de esta condición del neurodesarrollo. Pese a que el estudio apunta a los factores genéticos como causa principal, la exposición a contaminantes puede incrementar el riesgo de padecer o intensificar sus síntomas. "Estos factores influencian el desarrollo del cerebro desde el embarazo y en los primeros años de vida del niño", alerta Fina Canals, investigadora del grupo de investigación Nutrición y Salud Mental de la URV.

En la investigación, el equipo ha estudiado la relación entre la exposición a metales pesados y el rendimiento neuropsicológico durante la infancia, relacionándolo con la presencia del TDAH en niños en edad escolar —entre 6 y 16 años. El grupo ha trabajado con datos de 205 niños y niñas, de los cuales se han registrado los cocientes intelectuales y los índices de comprensión verbal, razonamiento lógico, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento visomotor, entre otros. Los investigadores también han realizado un diagnóstico —siguiendo los criterios internacionales DSM5— para determinar si los sujetos sufrían de TDAH. La presencia de metales pesados en el organismo se ha analizado a través de muestras de orina que se han centrado en los niveles de cobre, cadmio, plomo, arsénico, mercurio y antimonio.

Más metales pesados, más TDAH

Los resultados que ha arrojado el estudio revelan que la prevalencia de TDAH en los infantes de la muestra es hasta cinco veces superior en aquellos que presentan los niveles de plomo más elevados. El equipo también ha relacionado los índices de cadmio y antimonio con la presencia de este transtorno del neurodesarrollo. El plomo —reconocido como tóxico incluso en niveles muy reducidos— se ha relacionado con un una menor velocidad de procesamiento cognitivo, un efecto más pronunciado en niños con TDAH que en aquellos sin diagnóstico. También han podido vincular la exposición al mercurio con un aumento de la desantención, de la frecuencia de respuestas omitidas y de la inconsistencia en los tiempos de reacción durante las pruebas cognitivas.

En el caso del cobre —considerado un metal esencial para un desarrollo saludable— esta relación se intensifica y los jóvenes con niveles más elevados han resultado ser 16 veces más propensos al diagnóstico de TDAH, mostrando que la exposición a este metal puede resultar muy perjudicial en cantidades excesivas. El estudio destaca que los niños ya diagnosticados con el transtorno resultan más vulnerables, ya que muestran una mayor intensidad en los efectos negativos incluso con los mismos niveles de exposición que los infantes sin TDAH, lo cual sugiere que padecen más sensibilidad a las toxinas ambientales. "Aunque el estudio no demuestra que los metales pesados causen directamente TDAH, sus resultados refuerzan la evidencia de que reducir la exposición a estos elementos favorecería un desarrollo cerebral saludable", defiende Sharanpreet Kaur, coautora del estudio e investigadora del Departamento de Psicología de la URV. Según los resultados, esta reducción también mejoraría la experiencia de aprendizaje y el comportamiento de los niños, especialmente en los casos más vulnerables.

El equipo investigador ha trabajado conjuntamente con el Centro de Investigación para la Evaluación y Medida de la Conducta (CRAMC) y tienen previsto continuar estudiando la relación entre el TDAH y los diferentes factores ambientales. Acualmente están realizando una nueva investigación acerca de los contaminantes en el aire.