EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar

La Administración Trump ha publicado una actualización de las orientaciones sobre nutrición con una nueva pirámide de la alimentación, en la que propone comer más proteínas y menos azúcares. La última versión de la Guía de Nutrición publicada este miércoles propone comer más frutas y vegetales y limitar los azúcares y la comida procesada, como llevan proponiendo los nutricionistas de todo el mundo desde hace años.

"Estas nuevas directrices se basan en la mejor y más fiable investigación sobre salud y nutrición, en particular en lo que respecta al papel de nuestra dieta en la prevalencia de enfermedades crónicas en el país", declaró el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Estas directrices son fáciles de leer y comprender, por lo que todos los estadounidenses, jóvenes y mayores, pueden acceder a esta información que literalmente tiene el poder de cambiar vidas".

La reforma incluye una versión actualizada de la pirámide alimenticia, invirtiéndola para enfatizar el consumo de más frutas, verduras, grasas saludables y proteínas, y una cantidad limitada de cereales integrales. Reemplaza el gráfico actual de MiPlato, que ha servido para ilustrar las recomendaciones nutricionales federales desde 2011.

Almuerzos escolares

El gobierno afirmó que los cambios afectarían el gasto federal en programas gubernamentales de nutrición y almuerzos escolares. "Mi mensaje es claro", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy. "Coman alimentos de verdad. Nada es más importante para los resultados de la atención médica, la productividad económica, la preparación militar y la estabilidad fiscal".

También recomienda no añadir azúcares y no superar los 10 gramos por comida. También instan a los estadounidenses a aumentar hasta 1,6 gramos las proteínas diarias por kilo de peso corporal, el doble de lo que se proponía hasta ahora. Hacen hincapié en las "grasas saludables" y sugieren que, al cocinar con aceite, los consumidores utilicen aceite de oliva, mantequilla o grasa de ternera, un favorito de Kennedy y del movimiento "Make America Healthy Again".

"Estamos poniendo fin a la guerra contra las grasas saturadas", afirmó Kennedy, aunque las directrices no modifican los límites existentes. Animan a las personas a consumir no más del 10% de sus calorías diarias provenientes de grasas saturadas.

La versión anterior de las directrices dietéticas, actualizada en diciembre de 2020, recomendaba cocinar con aceite vegetal en lugar de grasas con niveles más altos de grasas saturadas, como la mantequilla y la manteca de cerdo.

Las directrices dietéticas suelen revisarse cada cinco años y determinan lo que comen casi 30 millones de niños en la escuela e influyen en lo que millones más consumen a través de los programas federales de nutrición, incluidos los cupones de alimentos. También sirven de base para el asesoramiento que los médicos y dietistas ofrecen a sus pacientes, aunque la mayoría de los estadounidenses no cumplen con el estándar.