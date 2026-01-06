Nestlé retira más lotes de leche en polvo para bebés por la posible presencia de bacterias

Nestlé ha retirado, de forma preventiva, nuevos productos y lotes para lactantes por la posible presencia de bacterias Bacillus cereus. La decisión se toma después de que, en diciembre pasado, la empresa retirase del mercado un lote de leche en polvo de Nidina 1 por el mismo motivo, tal y como informa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La compañía ha habilitado en su página web un buscador de lotes para que los clientes con productos puedan comprobar si el suyo está afectado.

La AESAN explica que, como ampliación de la información transmitida el pasado 12 de diciembre de 2025, la empresa fabricante ha comunicado que, aplicando el principio de cautela, ha decidido realizar una retirada preventiva de nuevos productos y lotes. Hace unas semanas, Nestlé retiró del mercado varios lotes de su leche en polvo para lactantes, fabricada en los Países Bajos, debido a la posible presencia de Bacillus cereus.

Patógeno alimentario

Con información de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, Bacillus cereus es una bacteria "Gram positivo, móvil, aerobio facultativo (puede vivir con o sin oxígeno) responsable de enfermedades de transmisión alimentaria (toxiinfección alimentaria) en las personas". Es capaz de formar esporas resistentes al calor que le permiten sobrevivir en condiciones extremas como calor, bajo pH o radiación. También puede producir toxinas y esta capacidad toxigénica es la que le convierte en un patógeno alimentario importante.

En la comunicación del mes pasado, la AESAN tuvo conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada precisamente por las autoridades sanitarias de Catalunya, relativa a la posible presencia de Bacillus cereus, en el producto Nidina 1.

36 lotes afectados

Actualmente, en el buscador habilitado por la compañía, se recogen lotes afectados por la retirada de los siguientes alimentos: Alfamino Lata 400 g; Alfamino Junior Lata 400 g; NAN AR Lata 800 g; NAN AR Sobre; NAN TOTAL CONFORT 1 Lata 800 g; NAN TOTAL CONFORT 1? Sobre; NAN TOTAL CONFORT 2 Lata 800 g; NAN OPTIPRO 1 Lata 800 g; NAN OPTIPRO 1 Estuche 1200 g.

También se incluyen lotes de NAN SUPREMEPRO 1 Lata 800 g; NAN SUPREMEPRO 2 Lata 800 g; NAN SUPREMEPRO 2 Sobre; NATIVA 1 Lata 800 g; NIDINA 1 Lata 800 g; NIDINA CONFORT DIGEST Lata 800 g o NIDINA CONFORT DIGEST 1 Lata 800 g.

Vómitos o diarreas

La AESAN explica que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.

Cuando se activó la alerta, fuentes de Nestlé señalaron a EFE que "la seguridad y el bienestar de los bebes es nuestra máxima prioridad". En su web, la compañía recuerda que se han retirado lotes específicos por la "potencial presencia de cereulida", una toxina creada por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea. Nestlé remarca que es "completamente seguro" usar los productos si los lotes no están afectados por esta alerta.