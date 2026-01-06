Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Lista Lotería Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuela
instagramlinkedin

Pasado el pico de Navidad

La incidencia de gripe en Catalunya sigue a la baja pero por encima del nivel moderado de transmisión

Una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el covid-19.

Una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el covid-19. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La incidencia estimada de la gripe en Catalunya continúa en descenso durante la primera semana epidemiológica de 2026, del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero, "tras haber superado el pico epidémico", situándose por encima del nivel moderado de transmisión, con 248 casos por cada 100.000 habitantes.

La semana anterior la cifra era de 236 casos por cada 100.000 habitantes, también por encima del nivel moderado de transmisión, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

El subtipo de gripe predominante es el A(H3N2) variante K (87%) por encima del A(H1N1pdm09) (4,3%), según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana 51. La incidencia del conjunto de las infecciones agudas respiratorias (IRA) es de 635 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 51.502 casos de IRA, situándose por debajo del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra la gripe como el más predominante (39,1% de las muestras), seguido del rinovirus (16,2%) y del virus respiratorio sincicial (VRS), responsable de la bronquiolitis (10,1%), mientras en niños la positividad de los multitests muestran la gripe A como más circulante (37,3%), seguido del VRS (14,8%).

El VRS registra un aumento esta semana, poniéndose por encima del nivel basal, con una incidencia estimada de 64 casos por 100.000 habitantes. El Sars-Cov2 (Covid) se mantiene estable a niveles bajos de transmisión y en la semana 50 predomina la circulación del subtipo del XFG (100%).

Los ingresos en camas convencionales han registrado también un descenso esta semana, siendo el 76% de los ingresos por gripe en mayores de 60 años, y el 43% de los de VRS en menores de 4 años.

Vacunación

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 67% para mayores de 80 años y del 54% para personas de 70-79 años, mientras que frente al Covid-19 es del 55% en mayores de 80 y del 39% en personas de 70-79 años.

Noticias relacionadas y más

Entre los niños de 6-59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 42%, y frente al VRS, la cobertura acumulada es del 94,2% (para los nacidos de abril a septiembre) y del 87,9% (de octubre a mayo), lo que representa una cobertura total del 92,5%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  2. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  3. ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
  4. Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
  5. Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
  6. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  7. Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya, con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras

La incidencia de gripe en Catalunya sigue a la baja pero por encima del nivel moderado de transmisión

Nestlé retira más lotes de leche en polvo para bebés por la posible presencia de bacterias

Nestlé retira más lotes de leche en polvo para bebés por la posible presencia de bacterias

Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

Una prueba de sangre similar a la de la glucosa abre la puerta a detectar antes el alzhéimer

Una prueba de sangre similar a la de la glucosa abre la puerta a detectar antes el alzhéimer

La actriz Evangeline Lilly, conocida por 'Perdidos', desvela las secuelas neurológicas que arrastra ocho meses después de su accidente

La actriz Evangeline Lilly, conocida por 'Perdidos', desvela las secuelas neurológicas que arrastra ocho meses después de su accidente

Madre e hija, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam

Madre e hija, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam

Alimentos de temporada: Coles y coliflores, un tesoro nutricional para combatir el frío de enero

Alimentos de temporada: Coles y coliflores, un tesoro nutricional para combatir el frío de enero

Qué alimentos se deben evitar para no sufrir atragantamientos infantiles