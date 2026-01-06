La incidencia de gripe en Catalunya sigue a la baja pero por encima del nivel moderado de transmisión

La incidencia estimada de la gripe en Catalunya continúa en descenso durante la primera semana epidemiológica de 2026, del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero, "tras haber superado el pico epidémico", situándose por encima del nivel moderado de transmisión, con 248 casos por cada 100.000 habitantes.

La semana anterior la cifra era de 236 casos por cada 100.000 habitantes, también por encima del nivel moderado de transmisión, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

El subtipo de gripe predominante es el A(H3N2) variante K (87%) por encima del A(H1N1pdm09) (4,3%), según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana 51. La incidencia del conjunto de las infecciones agudas respiratorias (IRA) es de 635 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 51.502 casos de IRA, situándose por debajo del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra la gripe como el más predominante (39,1% de las muestras), seguido del rinovirus (16,2%) y del virus respiratorio sincicial (VRS), responsable de la bronquiolitis (10,1%), mientras en niños la positividad de los multitests muestran la gripe A como más circulante (37,3%), seguido del VRS (14,8%).

El VRS registra un aumento esta semana, poniéndose por encima del nivel basal, con una incidencia estimada de 64 casos por 100.000 habitantes. El Sars-Cov2 (Covid) se mantiene estable a niveles bajos de transmisión y en la semana 50 predomina la circulación del subtipo del XFG (100%).

Los ingresos en camas convencionales han registrado también un descenso esta semana, siendo el 76% de los ingresos por gripe en mayores de 60 años, y el 43% de los de VRS en menores de 4 años.

Vacunación

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 67% para mayores de 80 años y del 54% para personas de 70-79 años, mientras que frente al Covid-19 es del 55% en mayores de 80 y del 39% en personas de 70-79 años.

Entre los niños de 6-59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 42%, y frente al VRS, la cobertura acumulada es del 94,2% (para los nacidos de abril a septiembre) y del 87,9% (de octubre a mayo), lo que representa una cobertura total del 92,5%.