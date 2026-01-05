Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos del Gobierno estadounidense ha publicado este lunes una actualización del calendario de vacunación para la infancia que incluye una rebaja de las recomendaciones sobre el rotavirus, el meningococo o la gripe.

Estas vacunas serán recomendadas solo por decisión clínica compartida, por lo que se priorizará el diálogo entre los profesionales sanitarios y los pacientes antes de optar por la vacunación.

El calendario mantiene la recomendación de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis, la tos ferina y el virus del papiloma humano, para las que existe un "consenso internacional" por la inmunización, según el comunicado de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). También se mantienen la recomendación de vacunación contra la varicela.

El anuncio se deriva de la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de revisar el calendario de vacunación poniendo en entredicho la utilidad de algunas de estas vacunas. La primera consecuencia de esta postura ha sido la retirada de la recomendación de inocular de hepatitis B a los recién nacidos que estaba vigente desde 1991. Las autoridades norteamericanas destacan que el cambio se alinea con los calendarios de vacunación de otros países desarrollados y cita expresamente como ejemplo a Dinamarca, Alemania o Japón.

Todo esto se produce después de que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr. --que ha cuestionado reiteradamente la eficacia de las vacunas-- despidiera en junio a 17 expertos de la comisión de vacunación de los CDC por un presunto "conflicto de intereses" y los reemplazara por afines a las posturas de la Administración Trump.

El Gobierno estadounidense también nombró al subsecretario del Departamento de Sanidad, Jim O'Neill, al frente de los CDC en sustitución de Susana Monarez, a quien acusó de mentir después de que ella denunciara haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas.

Kennedy se ha posicionado en diversas ocasiones contra numerosas vacunas, incluyendo la de la covid-19, que llegó a definir como la "más letal jamás fabricada". Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.